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人臉辨識爭議躺著也中槍？北市教局：從頭到尾都沒要用
台中女中宿舍這學期加裝人臉辨識系統，再度引爆個資爭議，過去，北市曾選定北一女等4所高中推動智慧校園，當時也有人臉辨識提案，曾引發議員質疑。北市教育局今受訪時再度澄清，「從頭到尾都沒有要用」，北市有數位學生證，根本不需人臉辨識就能點名。
北市2018年向經濟部工業局申請「智慧台北－公宅與校園生活應用推動計畫」，選定北一女、百齡、中崙及和平等4所高中試辦，因應108課綱多元選修需求，在專科教室設置智慧化到課認證系統，解決學生跑班到勤管理，總體計畫約2500萬元，由經濟部工業局補助6成、廠商自行負擔4成。
其中，該計畫提及「人臉辨識」功能，廠商在資訊月展示時，也曾展出這項功能，卻也引來議員質疑，痛批市府罔顧學生隱私權。對此，北市教育局主秘陳素慧強調，「從頭到尾都沒要使用」，廠商提出功能，但要不要採用，仍回歸教學需求。
陳素慧表示，北市數位學生證本身就有NFC（近距離無線通訊）功能，學生透過學生證就能報到、點名，不須使用人臉辨識，當時各校也評估，若要使用人臉辨識，還要建立人臉資料庫，維護成本高，學校也沒需求，因此就沒使用，若要入班點名，全採數位學生證刷卡方式。
針對人臉辨識系統入校園，陳素慧認為，仍要看使用者需求，但若像手機可輸密碼、圖型，或用人臉辨識解鎖，讓孩子能自由選擇、享受便利，在既有管道外，多一種方式應用，那也是一種學習。
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