38所大學名列泰晤士榜 教部：高教深耕推動成果

2021英國泰晤士高等教育世界大學排名昨晚出爐，全台38所大學入榜比去年增兩校，台灣大學排第97是全台最佳。教育部高教司表示，欣見教育部投入經費和計畫助大學提升競爭力，教育部將持續在相關計畫投注資源、精進機制，並積極檢討法規鬆綁空間，協助大學在教學、研究、產學合作、國際交流上持續進步。

教育部高教司表示，世界排名不是大學辦學的唯一目標，但仍是不能忽視的重要指標。尤其這次排名成果，顯示國內大學在教學、研究、國際化、產學合作等面向的進步表現，不僅奠基於過去10年頂大、教卓及典範科大等計畫的基礎，更展現近年來高教深耕推動成果。

高教司說，高教深耕計畫建立長期穩定的「特色領域研究中心」發展機制，鼓勵國際共同發表論文，並與國際知名中心交流培養人才。另透過「玉山學者」提供符合國際競爭水準的薪資待遇，延攬國際頂尖學者來台任教、引入國際研究團隊，並搭配彈薪制度提供適足誘因，延攬留任教學研究表現突出的教研人員。