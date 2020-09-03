康橋主題式校外教學好精彩 暑假學習不一樣

聯合新聞網 / 張筱文

這周，全台中小學以下學校都開學了，回顧今年較以往短暫的暑假，大家是否因疫情關係，而常常苦惱孩子的時間該如何規劃才能充實有意義？日前，康橋國際學校新店秀岡校區與新竹校區舉辦多場暑期校外教學，藉由一天的在地小旅行，整合語文、社會與自然等課程，讓學生寓教於樂，假期間不僅玩的開心、樂於探究，更深化學科知識，離開教室與課本也能學習不間斷！

康橋秀岡校區師生來到大稻埕，以小隊方式進行當地歷史、生活與人物的探究。 圖／康橋 提供
康橋秀岡校區師生來到大稻埕，以小隊方式進行當地歷史、生活與人物的探究。 圖／康橋 提供

配合八年級歷史課程《日治時期的臺灣》，結合創意闖關的實地踏察，康橋秀岡校區近百位師生來到大稻埕，以小隊方式進行當地歷史、生活與人物的探究。來到臺灣新文化運動的發源重鎮，學校除了在多處日治時期舊址設置知識點闖關，還安排每組學生隨機抽籤為「日本人」、「原住民」或「無力者」；日本人有積分優勢、原住民能「出草」別組，無力者則要「入黨」才能加分，讓孩子實際感受日治時期人們會面臨的各異處境。

新竹校區利用在地特色，安排中學七到九年級的學生分批前往內灣進行主題校外教學。 圖／康橋 提供
新竹校區利用在地特色，安排中學七到九年級的學生分批前往內灣進行主題校外教學。 圖／康橋 提供

因為致力活化教學，注重激發學生樂學、自學的態度，康橋大稻埕主題校外教學推出至今已是第七年，年年都有新火花。秀岡校區教學組王文德組長表示，今年從不同的角度切入，透過角色扮演、闖關差別待遇的情境營造，以及學期間每週循序漸進的學習任務和前導課程，讓學生省思到「原來自由是得之不易的」。而這樣實地探查的主題課程也讓學生宛若坐上時光機，真正回到1920年代的臺灣，不僅減低對歷史課本的距離感，讓孩子貼近歷史情境，更擁有寬廣的視野與反思。

此外，新竹校區利用在地特色，安排中學七到九年級的學生分批前往內灣進行主題校外教學。透過行動載具，以小隊合作、競爭方式進行跨領域課程。學生在走訪內灣景點的過程中，不僅要利用Google Map完成內灣地理位置圖，也要熟悉竹東斷層帶特性，了解內灣溫泉的形成原因，並現場檢測溫泉的酸鹼度！同時還有語文小任務，孩子經過著名景點不只要留下美景合影，更得發揮語文素養創作五感摹寫小品文，真正達到「走讀內灣」的學習目的。

新竹校區中學部教務處教學組莊佳玲組長分享，七年級的課程以認識內灣與內灣火車支線的興起為主軸，讓學生認識新竹產業的歷史與地理脈絡，以及在地的客家文化。八、九年級則會融入學生當前的學習內容，在實際情境中應用學科知識；而包野薑花粽和擂茶等體驗課程，更讓孩子認識在地家鄉的人文風貌，厚植學生的文化底蘊。

隨著108課綱強調素養導向的課程精神，康橋透過跨領域的主題校外教學，將學習主導權還給學生；孩子從原本依賴性的等待老師指引方向，變為每個學生努力在小隊中發揮自己的價值，為自己的好奇心與探索力找到解答。跨領域、生活化的統整學習，也培養同儕間的溝通與團隊合作能力。康橋期望透過這樣的多元課程，讓學生從過程中摸索、發掘，體驗不一樣的學習滋味，最終帶走最堅實且具價值的學習成果。

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