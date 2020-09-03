送愛到學校 謝龍介：弱勢學童開學第一哩路更需協助

台南市北區民眾服務社理事長高凱旋與市議員謝龍介、許至椿等人，今天「送愛到立人」，贈送書包、文具給學生。高凱旋表示，書包公益已進行多年，目的在支持孩子學習。謝龍介說，開學的第一哩路，弱勢學童更需要協助。

高凱旋表示，他曾擔任過家長會長，對於國小校園的狀況相當了解。雖然自己的孩子長大了，但身為里長，還是每年贊助各個學校的各項活動。最近獲知立人國小有許多需要幫助的孩子，就義不容辭地帶領團隊到立人送愛心書包。他強調，不論是書包或文具，當孩子收到時，都能有信心地知道，可以好好用功學習，因為有很多社會愛心，鼓勵他們不要氣餒，要加油下去。

謝龍介說，受新冠肺炎疫情影響，全球陷入防疫風暴，生活全數被打亂，造成學校開學延遲，學生家長工作收入也受到影響，弱勢家庭更難穩住經濟情況。因此，幫助弱勢學童不能停下腳步，因為學習之路漫長，極需支援，況且開學的第一哩路，弱勢學童更是需要協助。市議員許至椿議員表示，這是鼓勵弱勢學童，要在困乏的環境之下，建立學習知識的步伐，進而創造自己的價值。

校長王富美表示，立人弱勢的孩子不少，需要更多資源的協助，她擔任校長以來，一直四處奔走尋求支援，但僧多粥少，力有未逮，期盼更多善心人力一起來當孩子們的活菩薩，共同投入教育公益，支持孩子的學習與成長。