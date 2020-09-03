台中女中宿舍人臉辨識被批違法 校方：意在保護學生

台中市民進黨市議員賴佳微、江肇國接獲民眾陳情指出，台中女中宿舍本學期加裝人臉辨識系統，作為點名機制，倘若學生不願意配合將無法入住宿舍。議員質疑，人臉辨識系統進校園是否與學生及家長經過討論？並認為侵害孩子的隱私權。女中校長洪幼齡表示，這是兩年前採購，108學年度建置，主要是保護學生出入安全，她表示稍後再完整回應。

賴佳微表示，近期接獲民眾爆料，台中女中這學期在宿舍裝設人臉辨識系統來掌握學生點名狀況。若不願配合建檔，往後每次進入宿舍會發出警示聲，等於變相的強迫學生一定要同意才能辦理入住。

江肇國說，人臉辨識系統進校園，長期以來備受爭議。學生是否能夠真正表達自己願意將生物特徵輸入資料庫之中，甚至對辨識系統衍生的問題，都很難有全面的認知。過去北一女中、和平、中崙、百齡等4校推行運用這套系統時，因學生及家長認為有侵犯隱私權的疑慮而暫緩。

同樣的事又發生在台中，身為主管機關的教育局是否事先知道台中女中施行這樣的門禁政策？是否有調查過有多少學生家長是反對這項政策？是否有明確讓入住的學生知道這些用意與可能衍生的問題？市府對此應該做一個完整的說明。

人本教育基金會中部辦公室副主任曾芳苑表示，兒童權利公約第16條「兒少有隱私權和要求通信保密的權力」。人人都需要隱私權，並做到尊重自己及他人的隱私權，隱私權是民主素養培育的重要指標，學校的管理不能逾越法律保護個人隱私的權利，更何況台中女中是台中市指標性學校，不能帶頭違法。

洪幼齡說，目前女中住宿舍的有200多人，當初採購的立意是希望維護學生出入安全，尤其學生下課還得去補習、外出吃飯等，進進出出，全舍都是女生，校方採用科技方式保護孩子，並未想侵犯學生隱私。

台中市教育局長楊振昇表示，將進一步了解再研議。