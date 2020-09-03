快訊

社會住宅給誰住？破除自償迷思，追求可負擔租金

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中女中宿舍人臉辨識被批違法 校方：意在保護學生

聯合報 / 記者陳秋雲喻文玟／台中即時報導
台中女中宿舍採人臉辨識出入，被人本質疑帶頭違法。圖／議員提供
台中女中宿舍採人臉辨識出入，被人本質疑帶頭違法。圖／議員提供

台中市民進黨市議員賴佳微、江肇國接獲民眾陳情指出，台中女中宿舍本學期加裝人臉辨識系統，作為點名機制，倘若學生不願意配合將無法入住宿舍。議員質疑，人臉辨識系統進校園是否與學生及家長經過討論？並認為侵害孩子的隱私權。女中校長洪幼齡表示，這是兩年前採購，108學年度建置，主要是保護學生出入安全，她表示稍後再完整回應。

賴佳微表示，近期接獲民眾爆料，台中女中這學期在宿舍裝設人臉辨識系統來掌握學生點名狀況。若不願配合建檔，往後每次進入宿舍會發出警示聲，等於變相的強迫學生一定要同意才能辦理入住。

江肇國說，人臉辨識系統進校園，長期以來備受爭議。學生是否能夠真正表達自己願意將生物特徵輸入資料庫之中，甚至對辨識系統衍生的問題，都很難有全面的認知。過去北一女中、和平、中崙、百齡等4校推行運用這套系統時，因學生及家長認為有侵犯隱私權的疑慮而暫緩。

同樣的事又發生在台中，身為主管機關的教育局是否事先知道台中女中施行這樣的門禁政策？是否有調查過有多少學生家長是反對這項政策？是否有明確讓入住的學生知道這些用意與可能衍生的問題？市府對此應該做一個完整的說明。

人本教育基金會中部辦公室副主任曾芳苑表示，兒童權利公約第16條「兒少有隱私權和要求通信保密的權力」。人人都需要隱私權，並做到尊重自己及他人的隱私權，隱私權是民主素養培育的重要指標，學校的管理不能逾越法律保護個人隱私的權利，更何況台中女中是台中市指標性學校，不能帶頭違法。

洪幼齡說，目前女中住宿舍的有200多人，當初採購的立意是希望維護學生出入安全，尤其學生下課還得去補習、外出吃飯等，進進出出，全舍都是女生，校方採用科技方式保護孩子，並未想侵犯學生隱私。

台中市教育局長楊振昇表示，將進一步了解再研議。

人臉辨識

延伸閱讀

台中花博虧損逾38億元 綠議員籲呈報監察院調查

影／把關飲水！ 台中食安管理自治條例新增加水站規範

台中花博虧38億決算報告被退 藍綠互指審計處包庇林佳龍丶盧秀燕

中央派任政風處長 盧秀燕堅不接受

相關新聞

台中女中宿舍人臉辨識被批違法 校方：意在保護學生

台中市民進黨市議員賴佳微、江肇國接獲民眾陳情指出，台中女中宿舍本學期加裝人臉辨識系統，作為點名機制，倘若學生不願意配合將...

少子化浪潮！義竹國小頭竹分校明年停辦 留這1年緩衝

少子化衝擊嘉義縣，嘉義審計室報告，嘉縣國小學生數從104年2萬2248人驟降到108年的1萬7975人，50人以下學校多...

私校招生激烈 全教總：不應否定公校均優價值

近年許多私立大專、職校增設國中小，招生戰激烈。全國教師工會總聯合會（全教總）指出，私校辦得好應給掌聲，但不要扭曲公立學校...

台南友善校園宣誓 黃偉哲：校園沒誰最大

為推動友善校園，台南市長黃偉哲今天上午至安平國中和師生一起進行「防治數位性別暴力，攜手共創友善校園」宣誓活動，將「反黑、...

六都準公幼 桃園違規最多 北市最少

教育部為提升平價教保服務量，積極邀約私幼簽約為準公共化幼兒園，八月新學年起增加一五五一班。但全國教師工會總聯合會昨舉行記...

自主學習計畫上路一年 7成高一生仍不知選系方向

111學年大學個人申請，1683校系要參採高中學習歷程檔案中的自主學習成果。108課綱上路一年，親子天下發表高一生自主學...

李遠哲勉學子 「不停探索找答案」

高雄醫學大學校長鐘育志、遠哲科學教育基金會董事長林福來昨天簽署合作備忘錄，中研院前院長李遠哲、高醫大董事長陳建志見證，將...

掌握趨勢 新竹光復高中素養課融入防疫

全球新冠病毒疫情未歇，新竹市光復高中為國中生打造跨領域「防疫素養課」，讓國中生縫口罩套、製作感應式酒精噴霧器，看著原本要...

150間準公幼曾受裁罰 全教總籲退場機制從嚴

教育部國教署上月底首度公告全國幼兒園受裁罰紀錄，讓惡質幼兒園全都露。教師團體全國教師工會總聯合會今舉行記者會表示，六都中...

「不山不市」偏鄉推閱讀 南投國姓圖書館奪教育部磐石獎

南投縣國姓鄉立圖書館克服不山不市的偏鄉推廣閱讀不易的困境，以「走讀文化咖啡鄉、厚養成功書韻長」方案，把閱讀風氣帶進中小學...

跟著退休大使看全球 台中教育接軌國際

「讓學生與大使一起遊世界！」台中市教育局與社團法人對外關係協會簽訂MOU合作備忘錄，將邀請曾擔任過駐外大使的相關人士，前往各學校分享駐外經驗、國際禮儀、並了解各國文化語言等，以開闊學生眼界。 台中市

開學了！醫建議：學童每天運動至少60分鐘 減少小胖子

麻豆新樓醫院社區健康中心今天下午舉辦「健康腳蹤行」活動，從麻豆民生路經忠孝路至麻豆國小，全程來回大約1公里，參與學童共計...

熱門新聞

首度進前百名！2021泰晤士世界大學排名 台大排第97

英國泰晤士報全球最佳大學排名出爐 輔大勝政大、中央

自主學習計畫上路一年 7成高一生仍不知選系方向

台大首度名列泰晤士世界百大 全台第二名是這校

與海最接近的國小 「鯨魚小學校」入圍ADA新銳建築獎

單親錯了嗎？她控訴「兒子剛開學就被叫乞丐」 網氣炸開罵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。