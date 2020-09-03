少子化浪潮！義竹國小頭竹分校明年停辦 留這1年緩衝

少子化衝擊嘉義縣，嘉義審計室報告，嘉縣國小學生數從104年2萬2248人驟降到108年的1萬7975人，50人以下學校多達半數；縣府教育處考量學生受教權益，針對義竹國小頭竹分校進行專案評估，辦理公聽會，經教育審議委員會審議通過送教育部備查，確定頭竹分校明年停辦，現有學生安置回本校就讀。

頭竹分校目前有4班13名學生，明年六年級6人畢業後，110學年度學生恐不到10人。教育處6月啟動停辦評估，到校開說明會，經多次溝通，獲多數鄉親及家長理解，停辦是為提供孩子更優質就學環境，並承諾不會荒廢校地校舍，將請接管義竹國小保留分校文化，另同意給予1年緩衝時間，妥善安置分校師生。

家長擔憂停辦後孩子到本校上課有適應及交通等問題，教育處請義竹國小做好相關配套及因應準備。學生上課適應方面，將利用1年緩衝期，安排本分校師生交流，熟悉新環境。另分校停辦後，學童到本校就學交通問題，縣府將補助家長交通費自行接送或租用交通車接送學童上下學，讓學童放心、家長安心。

教育處另提供在籍學生一次性獎助學金2萬元補助、提供接管學校義竹國小改善校園環境及充實各項軟硬體設施經費100萬元、學童課後輔導費補助、設備搬遷費及頭竹分校清潔維護費等，保障學生就學權益，確保原校區環境整潔及安寧。