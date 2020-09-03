快訊

大雨特報雨狂炸北部3縣市 氣象局：現在只是開始…

令和大叔突襲！自民黨總裁選...菅義偉的「國盜物語」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南友善校園宣誓 黃偉哲：校園沒誰最大

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天上午舉行友善校園宣誓，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天上午舉行友善校園宣誓，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中。記者鄭惠仁／攝影

為推動友善校園，台南市長黃偉哲今天上午至安平國中和師生一起進行「防治數位性別暴力，攜手共創友善校園」宣誓活動，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中，建構友善校園環境。黃偉哲強調，校園沒有誰最大，希望畢業後大家還是好朋友。

黃偉哲表示，除了性別平等、反毒、反霸凌、關懷弱勢之外，最重要的就是要戴口罩，把防疫做好。他說，最近高雄有名女國中生被騙去陪玩，險遭怪叔叔侵犯，幸好警方及時救出來，也顯示警方有這個能力惡阻暴力。

黃偉哲說，校園裡面沒有誰最大，現在被欺負，可能20年後還記得，希望師生、同學間都能真心對待，畢業後大家還是好朋友。

宣誓活動在安平國中劍獅鼓隊氣勢浩蕩的鼓聲中拉開序幕，宣誓後，由安平國中女壘隊引導，教育局長鄭新輝、教育部聯絡處陳明財副督導、王美玲副督導、安平國中校長郭憲璋等人進行投球，擊倒「網路色情‧暴力‧歧視‧毒品‧霸凌‧性騷擾」等字版，象徵大家同心協力建構友善校園的決心。　　

鄭新輝表示，「全面守護、全力預防、攜手護童」是市府及教育局首要任務，教育局秉持「3不1有」原則，面對校園事件應「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰」，對於校園性別、霸凌及體罰案件，透過多元管道預防、依法處理並持續追蹤輔導，打造讓學生安心的學習環境，共同營造友善校園。

台南市教育局今天上午舉行友善校園宣誓，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天上午舉行友善校園宣誓，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天上午舉行友善校園宣誓，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天上午舉行友善校園宣誓，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲 霸凌

延伸閱讀

南市加強畜牧場源頭抽驗 毛豬受體素結果均零檢出

影／黃偉哲看學校午餐 重申學校一律採用國產豬肉

秋節商機助弱勢 黃偉哲代言身障團體秋節禮盒

影／萊豬將進口 黃偉哲：台南零檢出政策不變

相關新聞

台南友善校園宣誓 黃偉哲：校園沒誰最大

為推動友善校園，台南市長黃偉哲今天上午至安平國中和師生一起進行「防治數位性別暴力，攜手共創友善校園」宣誓活動，將「反黑、...

六都準公幼 桃園違規最多 北市最少

教育部為提升平價教保服務量，積極邀約私幼簽約為準公共化幼兒園，八月新學年起增加一五五一班。但全國教師工會總聯合會昨舉行記...

自主學習計畫上路一年 7成高一生仍不知選系方向

111學年大學個人申請，1683校系要參採高中學習歷程檔案中的自主學習成果。108課綱上路一年，親子天下發表高一生自主學...

李遠哲勉學子 「不停探索找答案」

高雄醫學大學校長鐘育志、遠哲科學教育基金會董事長林福來昨天簽署合作備忘錄，中研院前院長李遠哲、高醫大董事長陳建志見證，將...

掌握趨勢 新竹光復高中素養課融入防疫

全球新冠病毒疫情未歇，新竹市光復高中為國中生打造跨領域「防疫素養課」，讓國中生縫口罩套、製作感應式酒精噴霧器，看著原本要...

150間準公幼曾受裁罰 全教總籲退場機制從嚴

教育部國教署上月底首度公告全國幼兒園受裁罰紀錄，讓惡質幼兒園全都露。教師團體全國教師工會總聯合會今舉行記者會表示，六都中...

「不山不市」偏鄉推閱讀 南投國姓圖書館奪教育部磐石獎

南投縣國姓鄉立圖書館克服不山不市的偏鄉推廣閱讀不易的困境，以「走讀文化咖啡鄉、厚養成功書韻長」方案，把閱讀風氣帶進中小學...

跟著退休大使看全球 台中教育接軌國際

「讓學生與大使一起遊世界！」台中市教育局與社團法人對外關係協會簽訂MOU合作備忘錄，將邀請曾擔任過駐外大使的相關人士，前往各學校分享駐外經驗、國際禮儀、並了解各國文化語言等，以開闊學生眼界。 台中市

開學了！醫建議：學童每天運動至少60分鐘 減少小胖子

麻豆新樓醫院社區健康中心今天下午舉辦「健康腳蹤行」活動，從麻豆民生路經忠孝路至麻豆國小，全程來回大約1公里，參與學童共計...

李遠哲談氣候變遷 與學生對話：不停探索追究找到答案

高雄醫學大學校長鐘育志與遠哲科學教育基金會董事長林福來，今天代表簽署合作備忘錄，由中研院前院長李遠哲與高醫大董事會董事長...

跟新世代溝通最重要的事 三個步驟引發動機、養成習慣

我有許多創業的朋友，他們面對新世代員工感到無奈與惶恐。在他們眼中，高中生比初出社會的新鮮人更難搞，更為叛逆。他們向我討教如何與年輕人溝通，能夠複製與轉移在職場上。

明明都有看書考試還是考不好？ 教你製作開學讀書計畫、心智圖筆記方法

噹噹噹，經過酷暑、暴雨，外加縮短的暑假後，開學囉。面對新的學期，同學生常常困惑「我該怎麼學習？明明我都有看書，考試怎麼還是考不好？」

熱門新聞

首度進前百名！2021泰晤士世界大學排名 台大排第97

自主學習計畫上路一年 7成高一生仍不知選系方向

英國泰晤士報全球最佳大學排名出爐 輔大勝政大、中央

單親錯了嗎？她控訴「兒子剛開學就被叫乞丐」 網氣炸開罵

與海最接近的國小 「鯨魚小學校」入圍ADA新銳建築獎

台科大攜布拉格捷克理工大學 共推跨國研究合作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。