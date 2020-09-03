台南友善校園宣誓 黃偉哲：校園沒誰最大

為推動友善校園，台南市長黃偉哲今天上午至安平國中和師生一起進行「防治數位性別暴力，攜手共創友善校園」宣誓活動，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中，建構友善校園環境。黃偉哲強調，校園沒有誰最大，希望畢業後大家還是好朋友。

黃偉哲表示，除了性別平等、反毒、反霸凌、關懷弱勢之外，最重要的就是要戴口罩，把防疫做好。他說，最近高雄有名女國中生被騙去陪玩，險遭怪叔叔侵犯，幸好警方及時救出來，也顯示警方有這個能力惡阻暴力。

黃偉哲說，校園裡面沒有誰最大，現在被欺負，可能20年後還記得，希望師生、同學間都能真心對待，畢業後大家還是好朋友。

宣誓活動在安平國中劍獅鼓隊氣勢浩蕩的鼓聲中拉開序幕，宣誓後，由安平國中女壘隊引導，教育局長鄭新輝、教育部聯絡處陳明財副督導、王美玲副督導、安平國中校長郭憲璋等人進行投球，擊倒「網路色情‧暴力‧歧視‧毒品‧霸凌‧性騷擾」等字版，象徵大家同心協力建構友善校園的決心。