聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南友善校園宣誓 黃偉哲：校園沒誰最大
為推動友善校園，台南市長黃偉哲今天上午至安平國中和師生一起進行「防治數位性別暴力，攜手共創友善校園」宣誓活動，將「反黑、反毒、反霸凌、關懷身障生、尊重性別平等」等觀念落實在生活中，建構友善校園環境。黃偉哲強調，校園沒有誰最大，希望畢業後大家還是好朋友。
黃偉哲表示，除了性別平等、反毒、反霸凌、關懷弱勢之外，最重要的就是要戴口罩，把防疫做好。他說，最近高雄有名女國中生被騙去陪玩，險遭怪叔叔侵犯，幸好警方及時救出來，也顯示警方有這個能力惡阻暴力。
黃偉哲說，校園裡面沒有誰最大，現在被欺負，可能20年後還記得，希望師生、同學間都能真心對待，畢業後大家還是好朋友。
宣誓活動在安平國中劍獅鼓隊氣勢浩蕩的鼓聲中拉開序幕，宣誓後，由安平國中女壘隊引導，教育局長鄭新輝、教育部聯絡處陳明財副督導、王美玲副督導、安平國中校長郭憲璋等人進行投球，擊倒「網路色情‧暴力‧歧視‧毒品‧霸凌‧性騷擾」等字版，象徵大家同心協力建構友善校園的決心。
鄭新輝表示，「全面守護、全力預防、攜手護童」是市府及教育局首要任務，教育局秉持「3不1有」原則，面對校園事件應「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰」，對於校園性別、霸凌及體罰案件，透過多元管道預防、依法處理並持續追蹤輔導，打造讓學生安心的學習環境，共同營造友善校園。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言