自主學習計畫上路一年 7成高一生仍不知選系方向

111學年大學個人申請，1683校系要參採高中學習歷程檔案中的自主學習成果。108課綱上路一年，親子天下發表高一生自主學習調查結果，發現私校生提自主學習計畫的比率達83％，六都的學校又高於非六都學校。高達七成高一生執行自主學習計畫一年，仍表示他們不確定未來大學擬申請的科系方向。

親子天下調查也發現，近四成高一生的自主學習計畫與學科有關，比如加強學科科目，或以擬就讀的相關科系為主題。僅29％以自己的課外興趣或才藝為自主學習主題，且公校生較多占35％，私校僅19％。

調查指出，部分自主學習計畫恐有教師主導的痕跡，有學生以文字表示「希望可以自主，盡量不要規範學生學習的領域」，或「建議落實自主學習所說的自由，而不是學校認為沒成果，就停止學生的自主性活動」。調查也詢問教師對學生投入自主學習的評價，53％受訪教師表示，學生面臨最大挑戰是「自律不足，忍不住滑手機」。

高一生認為「自主學習目標不明確」是執行計畫最困難之處。調查發現，55%學生自認自主學習要達到的目標不明確，另有四成四表示「還不確定未來想就讀科系，不知如何對應」。29％非六都學生認為完成自主學習計畫有困難，高於六都的21％。

自主學習有助生涯探索嗎？實際投入一年自主學習的學生中，高達七成表示，他們不確定未來大學擬申請的科系方向。台灣大學副教務長詹魁元表示，探索本來就來來回回，若看太細，學生反而會更緊張。

台北市復興高中校長劉桂光則說，自主學習的目的是從失敗經驗中學習，改善自己的自主學習計畫。當學生養成這些能力，之後更有機會成為終身學習者。