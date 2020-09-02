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掌握趨勢 新竹光復高中素養課融入防疫

聯合報 / 教育事業部
光復中學的「防疫素養課」，讓學生製作感應式酒精噴霧器。 圖／新竹光復高中提供
光復中學的「防疫素養課」，讓學生製作感應式酒精噴霧器。 圖／新竹光復高中提供

全球新冠病毒疫情未歇，新竹市光復高中為國中生打造跨領域「防疫素養課」，讓國中生縫口罩套、製作感應式酒精噴霧器，看著原本要丟棄的寶特瓶變成感應器，學生劉依妮說「原來我也做得到！」

108課綱強調跨領域、動手實作，光復高中推動「STEAM跨科學創藝」學習社群，在疫情未除之際，校方讓選修家政課的學生縫製口罩套，延長口罩使用壽命，自然科也有DIY課程，學生2人一組實做簡易的感應式酒精噴霧器。

寶特瓶、螺絲起子、剪線器、熱熔膠槍、杜邦線、紅外線避障模組、電池盒……五花八門的工具一字排開，自然科老師藍伯彊先講解噴霧器構造，再說明如何剝電線皮，再把不同顏色的杜邦線接到馬達端點，並裝上感測器。

看著手一靠近，酒精自動噴出時，做出成品的學生興奮不已。不順利的小組則是滿頭大汗找解方，有人移動感測器的位置，有人調整噴頭角度，甚至把零件一一拆解試圖找出問題，老師也被抱著零件求助的學生團團包圍。

學生曾暄庭說，這種上課方式很有趣，看到老師示範接電線的方式才恍然大悟「之前太小看接線了」；劉依妮則因課程點燃內在的創客魂，她不僅學到電子零件的作用，也發現自己有DIY的能力，「不是所有的東西都要買現成，但如何自製出產品，就要有豐富的生活應用知識」。

光復中學完全中學部教學組長黃慧菁指出，原本已規劃國一、國二學生上電線電控課程，但若只講解原理較難引發學習動機，這次的跨領域課程設計大大提升學生的學習熱情與自信，明年也會結合時事規劃新課程。

光復中學的防疫素養課讓學生DIY，許多學生是第一次剪電線。</p><!--6--><p> 圖／新竹光復高中提供
光復中學的防疫素養課讓學生DIY，許多學生是第一次剪電線。

圖／新竹光復高中提供

新竹光復中學學生製作的感應式酒精噴霧器。</p><!--9--><p> 圖／新竹光復高中提供
新竹光復中學學生製作的感應式酒精噴霧器。

圖／新竹光復高中提供

口罩 酒精 疫情

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