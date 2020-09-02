150間準公幼曾受裁罰 全教總籲退場機制從嚴

教育部國教署上月底首度公告全國幼兒園受裁罰紀錄，讓惡質幼兒園全都露。教師團體全國教師工會總聯合會今舉行記者會表示，六都中曾有違規紀錄的準公幼高達150家，家數以桃園市38家最多，占全市準公幼的三成一，其次是台中市的30間，占全市準公幼的二成五。教育部表示，準公幼設有退場機制，如違規情節重大且累計三次未改善，最重廢止許可證並公告負責人名。

教育部也說，若準公幼有違反收費要件規定者，經地方政府查察屬實，應限期改善，屆期仍未改善者，為免影響當學年就學幼兒的就學權益，將自次一學年度解除契約，且自解除契約後二學年，不得申請為準公幼。

全教總指出，準公幼既然是受政府邀約簽約的私幼，應至少三年無任何違規裁罰紀錄。政府對準公共的稽查內容、標準與頻率，也應完全比照非營利幼兒園。政府另應提高準公共退場標準，確保兒少福祉。

全教總建議政府從源頭嚴格篩選準公共幼兒園，至少三年內沒有任何違規裁罰紀錄，才可申請。他們也建議準公共稽查制度比照非營利幼兒園，定期確認財報、收費狀況、招收現況、檢視教保人員資格等，避免投機業者加入之後玩兩面手法，一手拿補助，另一手再跟家長收費。

全教總表示，準公共只能做為拓展公共化幼兒教育的短期過渡性政策，政府仍應投入真公共化的教育，才能解決目前少子化的危機。

不只是準公幼退場把關不夠嚴，托育政策催生聯盟發言人王兆慶也說，超收幼兒、聘用黑牌教師等，是私幼最常見的兩大違規項目，但教育部和各縣市教育局處的罰則太輕，例如超收一幼兒，可多收1.3到1.4萬元學費，卻只罰6000元，不符比例原則。