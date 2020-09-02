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跟著退休大使看全球 台中教育接軌國際

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中市教育局與對外闗係協會合作，將由退休大使們到台中教導學生國際禮儀、外交常識。圖左至右為：夏立言、令狐榮達、楊振昇。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
台中市教育局與對外闗係協會合作，將由退休大使們到台中教導學生國際禮儀、外交常識。圖左至右為：夏立言、令狐榮達、楊振昇。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

「讓學生與大使一起遊世界！」台中市教育局與社團法人對外關係協會簽訂MOU合作備忘錄，將邀請曾擔任過駐外大使的相關人士，前往各學校分享駐外經驗、國際禮儀、並了解各國文化語言等，以開闊學生眼界。

台中市教育局近年來積極推動國際教育，培育學生具備全球移動能力。此次與對外關係協會合作舉辦「大使帶你遊世界」計畫，除日前陸續前往台中偏鄉小學進行演講外，並將到台中市高中職，與學生分享駐外經驗與國際禮儀等。教育局長楊振昇表示，此一合作案是由擔任過外交官的副市長令狐榮達所帶動。

協會會長夏立言說，協會建立目的之一是希望退休外交官能有個平台，除了退休後可以出來走走，也能將過去駐外經驗知識透過演講教學，傳承給新一代。協會共有100多位退休大使，每人平均外放5個國家以上；他一直期望能到各學校將外交經驗、知識加以傳播或教育，並已在8個大學推動2學分的課程。

「沒想到副會長到台中擔任副市長，讓協會成員可以提早實現到偏鄉教育學生的目的」。夏立言說，他日前到和平與小學生上課演講，覺得小學生更專注快樂學習，「比大學生可愛多了」。因為他估計，大學生10有6個在滑手機，也不知道在幹什麼。小學生則興趣濃厚，專注聽講。

有位原住民小學生問他：「什麼是大使？」讓夏立言覺得，能向一位原住民小學生解說什麼是大使，很有成就感。他自己就是在高中了解大使的職能後，立志要當大使，也當了大使。他知道有原住民同胞當上將軍，希望未來也有原住民擔任大使外交官。

令狐榮達表示，為加強國際教育，台中已有41校和國外120校次締結姐妹校，且已增聘外師，辦理雲端英語學堂。他特別感謝前來教育台中學子的諸位退休大使，期望未來能培養更多「立足台中，接軌亞太、放眼國際的世界公民」。

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原住民 夏立言 教育局

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