李遠哲談氣候變遷 與學生對話：不停探索追究找到答案

高雄醫學大學校長鐘育志與遠哲科學教育基金會董事長林福來，今天代表簽署合作備忘錄，由中研院前院長李遠哲與高醫大董事會董事長陳建志見證，一起培育科學尖端人才及推動科普教育。李遠哲短講「全球暖化與氣候變遷」，並和高雄市三民國中學子對話，鼓勵學生不停探索追究，大步向前，找到答案。

學生請問怎麼樣的人生才是有意義的？人生最大的成就是什麼？李遠哲說，「我覺得現在到目前為止，還沒有很大的成就。」引發聽眾笑聲。他表示高中時一直在探索，進大學後只有兩個願望，一個是成為優秀的科學家，另一個是希望與世界上有理想的人，共同打造美好的世界。走到現在，雖然科學上有些成就，但每次想到要創造美好的世界，這點還沒做到，且似乎愈離愈遠。

李遠哲鼓勵學生要追根究柢，「你不放棄，一直追究，總會找到答案。」天才也會碰到很多困難，碰到困難時，要找出問題的關鍵，不停的摸索、探索，才能夠一步步往前走。

高雄醫學大學校長鐘育志表示，培育基礎科學尖端人才及推動科學普及教育，是打造臺灣科技島的根基。希望雙方的合作，能開創下個世代的科學教育並厚植醫學科學的知能和實力，強化臺灣生物科技發展的競爭力。

遠哲科學教育基金會董事長林福來則強調，培養全民良好的科學素養，以促進社會理性健康發展，是遠哲科學教育基金會的核心任務。藉由此次合作協議的簽署，能夠與資源豐沛、交通便捷的高醫大合作，相信未來能為南部學子提供更多科學資源，舉辦多元的科學教育研習，培育更多優秀人才。