跟新世代溝通最重要的事 三個步驟引發動機、養成習慣

我有許多創業的朋友，他們面對新世代員工感到無奈與惶恐。在他們眼中，高中生比初出社會的新鮮人更難搞，更為叛逆。他們向我討教如何與年輕人溝通，能夠複製與轉移在職場上。

我請他們先建立世代差異的新思維：不是新世代難帶，是你施力錯誤帶不動他；不是新世代有問題，是你造成他很大的問題；不是新世代異於常人，是你異於他身邊的人；不是新世代聽不懂人話，是你不懂他的語言。

引發動機，養成習慣

我問了他們三個問題。

「是不是經常八點在捷運站看到高中生才正要上學？ 」

「是不是覺得疑惑，家長不會催他趕緊出門嗎？ 」

「是不是感到奇怪，這麼晚到學校，不會被記過嗎？ 」

我的學生可以遲到，但要寫滿六百字稿紙。上課鐘聲即將響起，我的學生肯定拔腿快跑。我帶的班級幾乎沒有人遲到，因為沒有人想寫稿紙。我的學生一旦遲到，命運教他寫稿紙學著承擔。

為什麼他們選擇不遲到？ 因為我用三個步驟幫他們找到守時的動機。

一、關鍵目標：

基本規定，八點到學校。

做到了，立即享受成就感。沒做到，接受處罰，自行到導師室拿稿紙。

二、逆向操作：

新世代生活環境優渥，從來不缺物資。獎品沒有吸引力，他們比你捨得花錢。

手機拿的是iPhone，球鞋穿的是Nike。不能扣錢罰錢，口頭告誡和校規不痛不癢。

給榮譽，讓他們由衷為自己感到驕傲。給尊嚴，讓他們真心讚美自己的作為。

對新世代來說，沒被處罰形同榮譽加身。

三、包裝獎賞：

「挫折」是化了妝的「祝福」。「苦難」是上帝化了妝的「禮物」。

「稿紙」是老師用心良苦的「獎賞」。這獎賞培養學生書寫個人經驗的能力。

高中生遲到寫稿紙這方法，放到其他行業也適用。保險業務員達不到業績，說一則故事跟同仁分享。文案一天寫不到五千字，抄心經一次迴向公司。服務業態度不佳，在店門口鞠躬九十度喊歡迎光臨。

這些處罰難度不高、易執行，又立基該領域的專業。年輕世代重享樂，不願花私人時間與力氣接受處罰。知道自己不要什麼，反倒能引動把事情做到好的動機。

習慣成自然，成了自己的主宰，這才是我們樂見的。

「讓他上台報告增加經驗值，他說有需要再學就好。」

「給他考前重點摘要，他說不想太累。」

「每週寫一篇心得養成寫作習慣，他說不想壓力太大。」

下回要是遇到類似的問題，可以試試我的方法引起動機。

同理互信，才是解方

以同理心看待世代差異是建立互信的關鍵。

然而，帶領新世代時，不該有下列三種「見縫插針」的心態。

一、藉機挖苦：沒交作業喔！ 這樣才會被當。

二、厚此薄彼：你喔！ 就是被其他不念書的人拖累了。

三、事後諸葛：早就跟你說閱讀很重要吧。

圖／商周出版

同理他才能建立信任。

引導他才能解決你的問題。

異於常人才能出奇制勝。

找到共通的語言才能聽話。

新世代領導力大師賽門．西奈克（Simon Sinek）的TED演講近四千萬人次觀看，是史上第三受歡迎。

「沒有任何數位解方能解決職場上千禧世代面臨的問題。人的問題，需要人的解方。」他這麼說。

我想，我找到方法了，有溫度的具體作法。

【仙女悄悄話】 年齡差距不是問題， 同理對待沒有距離。

《本文出自商周出版《不怕輸，就怕放棄：仙女老師教你說自己的故事，走出你要的結局》，作者／余懷瑾，未經同意禁止轉載。》