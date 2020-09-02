明明都有看書考試還是考不好？ 教你製作開學讀書計畫、心智圖筆記方法

噹噹噹，經過酷暑、暴雨，外加縮短的暑假後，開學囉。面對新的學期，同學生常常困惑「我該怎麼學習？明明我都有看書，考試怎麼還是考不好？」

累積素養能力 首重閱讀

面對108課綱，很多專家學者、學校老師都強調素養，但素養的學習方法不是一時就能看到成效，而是一個長期能力的培養與累積，例如：多參與各種活動，增加生活經驗，養成閱讀的習慣等。

其中，我們覺得最重要的就是養成閱讀習慣。同學不用覺得這是很難的一件事，每天只要撥出10分鐘，把玩手機的時間拿來瀏覽網站文章，先從一周新聞標題開始，或是閱讀自己有興趣的短篇文章，再慢慢進階到長篇文章，甚至跟同學組成讀書小組，分享閱讀心得，看看別人是如何解讀同一篇文章，都是培養閱讀習慣的方式唷。

滑世代的智慧學習 終結血淚史

再者，同學可能會哀號：「我白天都在上課，課餘時間還要累積素養能力，怎麼有時間準備學校課程呢？」現今的社會是一個數位時代，其實同學有很多學習資源與利器。想當年我們身處的聯考年代，聽老師上課只有學校、補習班兩次機會，拿著厚厚的參考書一題一題練習，沒有人會告訴我們學習弱點，英文單字明明背了英聽就是寫不出來，這都要靠自己找辦法解決，滿滿的血淚史呀！

但現在同學只要利用自己最熟悉的數位環境，就可以輕鬆準備學校課程了。以數位學習平臺Ai學霸為例，同學可利用Ai學霸的「學習行事曆」，平臺已經內建課程架構，只要搭配學校進度安排自己的讀書計畫就可以了。對於較弱的學科建議多安排一點時間，或者排在精神狀態較佳的時候學習唷。

步驟1：Learn學習

除了在學校聽老師上課外，同學可利用Ai學霸的「教學影片」複習。這些影片的長度多在20分鐘以內，比較長的內容也有觀看紀錄的功能。就像我們那個年代會製作單字卡在搭車時背誦，同學也可利用這些零碎時間來觀看影片，加強複習學校上課時聽不懂的觀念。教學影片的內容都經過專業老師的條列整理，對照清楚的圖表，可幫助同學迅速掌握章節重點唷。

步驟2：Exam測驗

看完影片後，每節還有「Exam測驗」，每次10題，搭配計時功能，同學立馬就可以知道自己的學習成效。英語還題題發音，加強聽力練習。如果10題花了很久的時間作答，同學就把課本拿出來，或者再聽一遍教學影片吧。

步驟3+4：Ask發問 + Diagnosis診斷

做完「Exam測驗」後，對於不了解或者錯題的部分，同學可以利用「Ask發問老師」提問，有老師在線上解答同學的疑惑。若同學能清楚敘述自己不懂的地方，更能達到觀念的釐清。Ai學霸的「Diagnosis診斷」則能協助挑出同學的學習弱點，針對錯題的概念加強練習，不像以往我們只能悶著頭苦讀，卻不知道自己的弱點在哪裡。這個功能可改善讀書時間超長，讀書成效卻很低的情況，是學習的一大幫手。

製作專屬心智圖筆記

除了數位學習的方式外，筆記也是不可或缺的一塊，我們就來分享一下自己做筆記的方式。建議同學在完成每一小節的課程後，先以條列式的方式寫下小節重點。再以此為基礎，歸納整理全章的「關鍵字」，然後畫出每章的心智圖。繪圖能力佳者還可加上插圖，畢竟現在是一個「圖像化」時代，圖像能幫助記憶。

此外，同學間可互相觀摩心智圖的筆記，看看別人是如何抓出「關鍵字」，與自己有什麼不同，這樣更能精進同學製作筆記的功力。考試前，只要拿出自己的專屬筆記，在空白頁上默寫相關概念，記不太清楚的內容就對照課本，或回到Ai學霸加強練習，就可輕鬆面對考試囉。

以上是我們跟同學分享的學習方法，當然學習方法有很多，最重要的是找出適合自己的方式，達到事半功倍的學習效果。如此一來，既能節省無謂的讀書時間，還能從事其他活動、拓展生活體驗唷。