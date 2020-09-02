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博士班境外新生 飆升至4成5

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
我國大學博士班新生，境外生占比，短短五年境外博士新生占比已從百分之十七飆升至百分之四十五，幾乎每兩位新生就有一位是外籍生。 圖／聯合報系資料照片
我國大學博士班新生，境外生占比，短短五年境外博士新生占比已從百分之十七飆升至百分之四十五，幾乎每兩位新生就有一位是外籍生。 圖／聯合報系資料照片

少子化加速高教生源結構改變，根據統計，我國大學博士班新生，境外生占比逐年提升，從一○四年至一○八年，短短五年境外博士新生占比已從百分之十七飆升至百分之四十五，幾乎每兩位新生就有一位是外籍生。

升學平台「大學問」與台北教育大學昨天舉辦「台灣國際教育趨勢大論壇」。台北教育大學教育學院長吳麗君表示，九十五年到一○七學年度的境外生人數成長逾五倍，人數從一點二萬人成長到六點五萬人，招收境外生各國策略也不同，如澳洲當作產業經營，日本則列為外交關鍵。

根據教育部統計，一○四年本國博士班新生有四千四百四十人，但至一○八年只剩三千一百人，生源約減少了四分之一。反觀境外生人數，過去五年來，從八百八十一人，飆升至兩千四百九十人，增加快兩倍，且新增加的境外生多數並非陸生或僑生，主要來自新南向國家，例如印尼、越南、印度等。

交大教務長盧鴻興表示，台灣學生不願讀博士，主因是就業出路較少，不少交大碩士畢業後，就在竹科找到高薪工作，「何必要苦讀博士？」但實際上，產業高端技術研發，不能靠碩士，例如台積電的奈米製程技術，就需要博士等級的研究人才，也才能帶台積電超越英特爾。

成功大學校長蘇慧貞認為，境外生來台讀博士不是壞事，例如瑞士，該國八至九成的境外生都是去念博士班，也因海外高階人才流動，帶動該國的科技發展。

台積電 交大

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