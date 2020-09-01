私立大學「向下轉型」辦中小學 打雙語牌搶生

近年不少私立大學或高中職生源受少子化衝擊，「向下轉型」開辦國中小拓展生源。104學年起我國政府開放私人單位成立實驗學校，私立小學校數一路從當年的43所增為106學年的88所，數量三年翻倍。但我國小一新生人數逐年降低，家長團體憂，私立小學持續拓增，恐帶來另一波退場潮衝擊受教權，呼籲政府盡快設立退場機制。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，私立大學或高中職增設小學部，常主打的雙語教學、實驗教育等特色，符合國內經濟能力較佳的族群需求，和公校走出市場區隔。但台灣家長教育聯盟理事長謝國清憂心，私立業者廣設小學但生源不增，未來除公校面臨招生困境，部分私校也有倒閉風險。他認為政府不應完全鼓勵私立業者廣設中小學，也應建立審核或退場機制。

對此，尤榮輝建議教育部建立學費浮動費調整機制，雜費也應依物價指數調整，才能讓有心辦學的私校保有一線生機。若政府什麼都不做，不少私校為維持損益平衡，一方面節撙開支、降低教育品質，二方面大量解雇教職員，造成失業，財務狀況惡劣的私校就可能直接退場。

私立小學最常主打「雙語」特色，學者指出，這項辦學策略剛好打中全球化時代下的家長需求。但我國雙語師資明顯不足，政府未規定私校要聘合格的外籍教師，教學品質成另一種隱憂。

教育部統計，108學年有九所師培大學開設全英語教學師資職前培育課程，共267名師資生修習全英語教學師培課程。台灣師範大學教育系教授林子斌分析，外師是目前雙語教育一大來源，我國政府規定公校一定要聘合格外籍教師，不過私校不受規範，可能聘到無教學經驗的外籍人士。

而普林思頓主打雙語，今天卻傳出招生卻意外慘淡，國小部只收到一人。尤榮輝分析，該校今年剛入場，品牌尚未受民眾熟悉和信任，卻開出高於知名私校的高額學費，失敗的主因是訂價機制出問題。

全國家長聯盟理事長彭淑燕說，家長送小孩到私校，一大原因是將來想安排兒女出國深造。新冠肺炎疫情減少國際移動，愈來愈多家長放棄此念頭，也是原因雙語私校招生不如預期的原因。