108課綱增校本課程 公立小學走出特色

私立業者增設小學衝擊公校生源，不過108課綱要求各校開設校本課程，是公校闖出特色的一把利器。帶領20所中小學發展校本課程的台灣師範大學教育系教授林子斌表示，偏遠學校校本課多結合在地環境，都會學校則主推國際接軌，已有學校憑校本課程留住生源。

全國中小學校長協會理事長張信務指出，各縣市政府現也鼓勵公校開設實驗課程，比如新北市一小學發展公民與國際觀特色課，也吸引家長目光。

林子斌指出，私立小學主打國際化和實驗教育吸引家長，但公立學校有學費優勢，再加上108課綱推動校本課程，也能留住生源。不過各校發展校本課程需要時間，除顧問陪伴備課的頻率要夠高，還須協助培養教師規畫課程的能力，要先知道學生需要什麼，據此推動相對應課程。

張信務則說，現在實驗教育當道，公校如轉型成實驗學校，比如台北市的和平國小，大多廣受家長喜愛。如未全校轉型，各縣市政府現也開放各校開設局部的實驗課，開課規畫經縣市教育局處核准後，可加長教學時數來凸顯特色，常見的實驗課類別包括數學、英語、生態等領域。

教育部今年6月公告「各教育階段學生數預測」報告，108學年小一新生人數總計21.1萬人、小學總學生數117.1萬人，預估未來16年，小一新生平均年減3200人，國小整體學生平均年減1.1人，124學年將少於百萬人。