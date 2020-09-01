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家長為教學品質搶送私校 潘文忠：公校師也很努力增能

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
近年家長搶送兒女讀私立小學，108課綱上路後，私校人數不減反增，反映民眾對公立學校的不信任。圖為今年的小學一年級新生報到會場，與新聞事件無關。圖／本報資料照片
近年家長搶送兒女讀私立小學，108課綱上路後，私校人數不減反增，反映民眾對公立學校的不信任。圖為今年的小學一年級新生報到會場，與新聞事件無關。圖／本報資料照片

近年家長搶送兒女讀私立小學，108課綱上路後，私校人數不減反增，反映民眾對公立學校的不信任。教育部潘文忠今天指出，公校教師也努力為108課綱增能，他親自參與多場工作坊，看到許多認真的身影。教師法的子法也都上路，公校校園內不適任人員的淘汰機制更嚴格。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，公立學校老師淘汰機制較弱，除非出現性別平等等重大疏失，否則不會被評為教學不力。私校教師聘約短，教師的教學受市場檢驗，家長自然覺得較有保障。此外，108課綱變化多，公立學校常有棒打出頭鳥的情形，不鼓勵教師從事創新教學，相較之下，私校更符合求新求變的目標。

另有家長擔憂，私立小學廣設但生源不增，也會導致退場潮。潘文忠表示，私立高中職辦小學，或私立大學轉而經營中小學，都是新的轉型方向，教育部會密切關注。教育部日前也公告私立高級中等以上學校退場條例草案，目前在行政院審議，通過後將轉送立法院。該法上路後，如有學校轉型後仍辦學失敗，也將受此法規範，有明確的退場機制。教育部會爭取在今年9月立法院的新會期列入優先法案。

潘文忠也說，大學、高中職轉型成國中小，目前的法源依據是私立學校法，各校要謹慎評估和經營，在辦學目標、特色上需有所著力，才能有效轉型。他也說，目前私校在國民教育階段是「極少數」，占比不高，過往較無經營不善的問題。

108課綱 教育部 潘文忠

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