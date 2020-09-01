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本土語言納中小學必修 潘文忠：將按語發法實施

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年起中小學生必修本土語言，教育部今年7月為此舉行課審會審議大會，37名委員出席討論新課綱總綱修訂草案，並交付各分組審議會進行討論。圖／教育部提供
111學年起中小學生必修本土語言，教育部今年7月為此舉行課審會審議大會，37名委員出席討論新課綱總綱修訂草案，並交付各分組審議會進行討論。圖／教育部提供

國家語言發展法通過，111學年起中小學生必修本土語言，包括閩南語、客語、原住民語馬祖的閩東語和手語。教育部今天7月底為此舉行今年首次課審會審議大會，傳出國中分組的課審委員反對本土語言納必修課。教育部長潘文忠今天對此強調，審議過程中雖有各種討論，最後都將依語發法規定，將本土語言納為部定課程。

本土語言納中小學必修引發爭議，有團體批評，教育部一方面要配合蔡英文總統政策，2030年落實雙語教育，一方面又要配合語發法，此例一開，中小學必修課程種類恐無限增加，但每生每周節數有限。本土語言也是上次次課審會審議大會的衝突焦點，有課審委員指出，本土語言納為必修課，恐違背108課綱強調彈性學習的精神。

潘文忠表示，課審會目前在分組審查，屬於初審階段，後續還會把各組意見提到大會進行充分討論，最後做出決議。審議過程會有各種面向的討論，包括本土語文師資準備、配套措施等。待各分組的意見都整理好，才會召開大會。

語發法第九條規定，教育主管機關應將國家語言列為國民基本教育各階段的部定課程。第18條則明定，第九條規範要在108課綱上路後三年，也就是111學年正式上路。

有關本土語言納為中小學必修的規畫，國家教育研究院副院長顏慶祥日前受訪表示，未來國小、國中學生每周都要必修一節本土語言，高中則建議在高一必修兩學分，高二、高三則可開設加深加廣選修，提供對台灣文學等領域有興趣的學生選修。

顏慶祥說，傳統語言確實有必要保存，語發法規定的本土語言包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和手語。審議會分不同語種各自規畫，比較特別的是，馬祖的閩東語直接委由馬祖單位規畫。該語除馬祖人使用，桃園也有一些族群來自馬祖，如今使用閩東語。

國家語言 馬祖 原住民語 潘文忠

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