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學雜費電子支付挨轟 北市：從未訂定學校實施比率

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市教育局從109學年起廣推學雜費電子支付，繳費單以線上為主、紙本為輔。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局從109學年起廣推學雜費電子支付，繳費單以線上為主、紙本為輔。記者趙宥寧／攝影

北市教育局這學期推動學雜費電子支付，卻遭議員黃郁芬質疑，有家長反映，家長座談會上校方跟家長說，不希望學雜費電子支付綁定率低，以免引起教育局的不滿。北市教育局資訊教育科長陳秉熙表示，北市府是為降低疫情影響、減少學校行政負擔，提供家長便利繳費方式，從未訂定學校實施比率。

陳秉熙表示，教育局請學校在實施前，要透過校務會議、行政會報跟家長會、教師會積極溝通推動方法，從未訂定學校實施比率，且教育局今年5月起找12所學校試辦，並非匆促上路。教育局提到，學校除了學雜費外，整學期尚有許多費用待繳，家長越早綁定親子帳號，可以越早享受快捷的校園線上繳費服務。

陳秉熙提到，市府是為提供家長便利繳費方式，7月已經行文各校宣導，是「鼓勵」以電子為主、紙本為輔，讓家長多一項便利的繳費管道，從未訂定學校實施比率。

教育局 北市

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