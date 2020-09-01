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北市學雜費改採無紙線上繳 親子綁定恐再增行政業務量

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市教育局從109學年起廣推學雜費電子支付，繳費單以線上為主、紙本為輔。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局從109學年起廣推學雜費電子支付，繳費單以線上為主、紙本為輔。記者趙宥寧／攝影

過去繳學雜費、代收代付費，皆要以紙本四聯單、三聯單為憑證，台北市教育局從109學年起廣推學雜費電子支付，繳費單以線上為主、紙本為輔，但新制上路，北市教育局長曾燦金表示，若家長不會操作或有綁定困難，仍可向學校申請紙本來繳費；由於親子綁定系統，恐加重學校行政工作量，曾燦金表示，擬再訂立獎勵措施，如獎勵金、減課，但前端輸資料要有人協助，一次輸入後，未來就能多方應用。

北市首推學雜費電子支付，教育局表示，家長需先登入校務行政系統，完成親子關係綁定，將線上資料送出後，再由學校行政端審核，審核通過後，家長再登入校園繳費系統，系統就會顯示三聯單、四聯單，或其他須繳納的單據，並可使用5大多元管道繳費，包含悠遊付、Pay.Taipei、信用卡、ATM，也可出示手機載具至超商繳費。

不過，今年行政院振興三倍券，若要用三倍券繳學費，也不能透過電子支付，必須持紙本至學校繳費。有國中校長坦言，「畢竟是新制，說沒壓力是騙人的」，校內新住民家長也多，要再多花時間說明系統操作，不僅出納端業務量會大，資訊端工作也變多，會再向家長宣導，但第一年會雙管齊下。

事實上，北市今年5月起已在12校先行試辦，新興國中校長楊啟明表示，全校共有250名學生，仍有少數家長還不熟悉，或是擔心個資外洩、金流被劫，因此未完成系統綁定，但所有金流個資都在政府掌握中，會再利用學校日進行一對一教學，或再印製宣傳紙張，讓所有家長都了解綁定方式。

對於個資議題，北市教育局資訊教育科長陳秉熙表示，相關個資都在校務行政系統內，過去新生個資也都要建檔上傳，都在機房嚴格保護，因此無外洩問題；至於金流方面則涉及銀行，金流跟個資是兩個管道，不會被劫走。

金華國小全校共有1000多名學生，教務主任曹曦表示，昨天開學日，已教小一新生家長完成親子綁定，二至六年級學生則會透過周六學校日，現場跟家長說明，若家長無法出席，則會透過班級Line宣導，未來完成後，只有新生入學才要綁定，若孩子國小畢業，國、高中又在北市就讀，也不用再重複申請。

教育局也表示，親師生學習整合平台預計明年3月上線，屆時除了線上繳學費，將提供到離校資訊、線上請假、公布欄、調查表、班級通知事項等專屬學生個人服務，讓家長第一時間掌握學生在校生活。

北市 個資 教育局

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