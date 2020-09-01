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公校師資良莠不齊成推力 去年私立小學人數首破4萬

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北市的育達商職今年起改名為普林思頓高中並設國小部。記者趙宥寧／攝影
台北市的育達商職今年起改名為普林思頓高中並設國小部。記者趙宥寧／攝影

台北市的育達商職今年起改名為普林思頓高中並設國小部，開出40萬元學費搶生。教育部統計，讀私立小學的學生數逐年攀升，108學年首度超過4萬人。家長團體分析，主因是家長對公立學校老師不信任，再加上108課綱變化多，如送私校並一路直升到高中，學習品質不但較好也更一致。

教育部統計，近年讀私立小學人數攀升，從104學年的3萬5226人，一路成長到108學年的4萬539人，占比達整體小學生的3％。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，公立學校老師淘汰機制較弱，除非出現性別平等等重大疏失，否則不會被評為教學不力。私校教師聘約短，教師的教學受市場檢驗，家長自然覺得較有保障，只要經濟許可，都會考慮把小孩往私校送。台灣家長教育聯盟理事長謝國清也說，私校教師更關心學生學習，師資品質是家長送小孩到私校的主因。

彭淑燕指出，現在108課綱變化多，且社會變化大，家長認為跟上國際潮流很重要。在此環境下，公立學校常有棒打出頭鳥的情形，不鼓勵教師從事創新教學，相較之下，私校更符合求新求變的目標。她建議政府制定更多鼓勵機制，讓教學優良的公校教師受肯定，進而提升公校品質。

謝國清則說，私立小學人數越來越多，和私小校數增加有關。最近除了普林思頓，開南商工也增設小學部搶生源，讓公立學校新生人數變少的情況加劇。少子化持續，他認為政府不應完全鼓勵私立業者廣設中小學，也應建立審核或退場機制，以免釀成私立中小學倒閉潮。

108課綱 教育部

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