北台灣唯一 陽明大學檢疫宿舍一日含餐費1500元

因應境外生來台就讀，陽明大學檢疫宿舍本周將迎接第一批外籍新生，這棟宿舍將是九月起北台灣唯一仍能運作的大學宿舍。

考量防疫風險，教育部宣布9月起所有校內檢疫宿舍一律停止安排境外生入住，多數學校將以防疫旅館代替。考量防疫旅館對學生造成的經濟負擔，陽明大學今年7月起即向北市衛生局申請檢疫宿舍認證，在8月通過，成為北台灣第一所擁有檢疫宿舍的國立大學。

校內防疫小組特地選擇遠離教學生活區的大樓專責檢疫，是少數不受教育部禁令影響的大學宿舍，未來將陸續迎接18名境外生入住。

陽明大學表示，目前備妥18間檢疫宿舍，費用比照中央檢疫所每人每天含餐費1500元整，雖仍有部分學生還是得入住防疫旅館，但至少校內檢疫宿舍啟用後，仍能降低一部份境外生經濟負擔。為迎接新學期開始，目前約有50名境外生已陸續抵台，境外新生將由校方專車從機場接送，入住校內防疫宿舍或防疫旅館。

陽明大學本學期錄取約150名境外新生，受到疫情影響，估計將損失約4成學生，同時也有外籍畢業生因母國國境封鎖而滯留台灣，校方已緊急安排讓學生畢業後仍能暫住校內。同時因應新學期開始，校方也鼓勵師生採實體與線上教學併行的「混合式教學」(hybrid teaching)。