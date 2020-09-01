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育達改「普林思頓」招生爆冷門 教局：1人也要正常上

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
昨天是開學日，普林思頓國小部卻只有一名學生完成學費繳納程序。記者趙宥寧／攝影
昨天是開學日，普林思頓國小部卻只有一名學生完成學費繳納程序。記者趙宥寧／攝影

北市老字號私校育達高職6月更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，還增設國際高中、國際國中部以及國際小學部，更名後旋即展開招生，但昨天是開學日，普林思頓國小部卻只有一名學生完成學費繳納程序。北市教育局也證實，該校目前確實僅收到1名國小學生，校方必須調配師資課程，協助學生上課，但校方9月底前都還可以繼續招生。

育達高職更名為「普林思頓」曾引發熱烈討論，校長劉育仨當時表示，兩年前就準備轉型，私校必須走得更前端，因此參考「學思達」教學方法，並結合雙語教學，增設國中2班、國小3班，每班30人，在既有辦學基礎打造新教育模式，原本高職部普通科則轉為國際高中部。

不料首年招生就爆冷門，目前僅招到1名國小生，至於學生開課、學費與後續招生事宜？記者致電詢問校方，校方表示開會中仍無法回應，校長劉育仨則未接電話。但在今年8月底校長會議中，劉育仨受訪時曾表示，今年有接到許多家長詢問電話，但想讓孩子讀私校的家長，通常會在一年就提早準備，今年招生宣傳時間太短，招生還有努力空間。

教育局主秘陳素慧則說，針對私立學校招生，教育局有訂定收班人數最高上限，但沒有最低招生人數限制，若家長繳費並確定入學，校方就必須調配師資課程，協助學生上課。

陳素慧也強調，私校9月底才需將招生名冊、學籍名冊報教育局核定備查，9月底才是最後核定招生名冊，目前仍可持續招生。

教育局 北市 開學日

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