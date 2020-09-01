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疫情作祟殺出血路 台南拚出戶外教育新亮點

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北門區雙春國小附近有豐富的紅樹林等生態資源，適合戶外教育。記者鄭惠仁／攝影
台南市北門區雙春國小附近有豐富的紅樹林等生態資源，適合戶外教育。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局統計，受疫情影響，南市有8成以上學校將上學年度的戶外教育路線改為室內景點或古蹟；如雙春國小是結合紅樹林、虱目魚；西門實小則是將外縣市參訪，改到周邊古蹟，並結合校內教師社群，形成新課綱的戶外教育教學基地。

台南市適合戶外教育的景點多，不但有人文地景還有自然景觀，虎頭埤、左鎮化石園區、山上水道博物館、南瀛科學教育館、防災教育館，更有許多觀光工廠可提供學校實施戶外教育。

教育局長鄭新輝表示，新課綱實施戶外教育的重點在於連結真實生活情境，培養孩子具備迎向未來世界的核心素養。而優質的戶外教育課程，就是實踐新課綱素養導向教學，最好、也最有用的方式之一。戶外教育的內容融合了歷史人文、學科知識與自然生態，除展現生態環境特色，也引導學生探索學習在地生態文化，達到「自發、互動、共好」的目標。

北門區雙春國小周邊由八掌溪與急水溪沖積而成，沙洲與潟湖地形廣布，除有紅樹林生態資源，人文地景方面，則有虱目魚產業等，雙春國小運用周邊豐富的資源設計一系列趣味及知性的體驗課程，如獨木舟、虱目魚產銷體驗、在地文創設計DIY、生態及文史導覽，已成為著名的戶外教育路線。

安平區西門實小因位在安平聚落，周邊文史資源豐富，加上鹽水溪流域多元的生態，學校結合相關資源規畫8次的社群活動，除就新課綱戶外教育議題進行探討、融入各領域教學研究，也進行實地的踏查及走訪，反而成為新課綱戶外教育的教學基地。

課綱 教育局

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