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國軍LINE友募集令！好友限定驚喜抽

文 / 國防部人次室人培處 提供

圖／國防部人次室人培處 提供
圖／國防部人次室人培處 提供

為讓志願服務軍旅之男女可以更方便即時的掌握招募第一手資訊，109年8月「國軍人才招募」Line官方帳號成立了，為此舉辦【國軍LINE友募集令．好友限定驚喜抽】活動，凡於109年9月30日活動截止前加入好友，並填寫活動表單，就有機會抽Switch、華納威秀雙人電影票、全聯禮券等好禮，歡迎大家邀請親朋好友一起作伙LINE吧！

如何獲取抽獎資格?

Step.1 凡於109年9月30日活動截止前加入「國軍人才招募」LINE好友
掃描加入或點選網址https://line.me/R/ti/p/%40517ljjit

或搜尋ID：@rdrc0800
Step.2 填寫活動表單(須先加入LINE好友才具抽獎資格)

活動詳情：
1、 抽獎資格獲取方式：加入「國軍人才招募」LINE好友，並填寫活動表單，即可獲得乙次抽獎資機會。
2、 參加對象：中華民國國民（需擁有Line帳號）
3、 活動日期: 即日起至109年9月30日活動截止前。
4、 中獎名單公布日期：109年10月7日，將透過「國軍人才招募」LINE官方帳號群發訊息公布幸運中獎者，參加者須於活動過程以及中獎通知發送前保持好友狀態，如封鎖該帳號將無法收到群發訊息。
5、 獎項內容：
1. Switch主機+遊戲2片*1名
2. 路易莎500元商品禮卷*10名
3. 全聯禮卷500元*10名
4. 統一超商1000元商品卡*10名
5. 華納威秀雙人電影票*25名

以上為國防部人次室人培處廣告

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