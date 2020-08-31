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廍子非營利幼兒園啟用 盧秀燕：公托公幼強勢優先做

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區「廍子非營利幼兒園」上午剪綵啟用，市長盧秀燕在許願樹的竹片上寫下祝福語。記者黃寅／攝影
台中市北屯區「廍子非營利幼兒園」上午剪綵啟用，市長盧秀燕在許願樹的竹片上寫下祝福語。記者黃寅／攝影

台中市北屯區「廍子非營利幼兒園」上午剪綵啟用，市長盧秀燕發下豪語，不僅0到2歲的公立托兒所要10倍增，3歲以上至入國民小學前的公立幼兒園任內至少也要新增達180所。她說，公托和公幼就和大智路打通一樣，打不通的要強勢打通；也和捷運必須通車一樣，完不了工的也必須要完工，這些都是必須優先做的。

盧秀燕細數，她上任時台中公托只有5所，在6都敬陪末座，選舉時她說要倍增，但上任不到兩年現已有13所，增加了8所，比培增還多，但現在目標要修正成任內必須達到50所，而公幼她上任時有59所，不到兩年新增131所，未來任內至少要達到新增180所。

她指出,非營利幼兒園是由政府提供土地、建物、設施及設備，委由專業優質公益法人來經營，收費接近公幼，收托時間又能貼近家長需求，寒暑假照常提供教保服務，所以廣受家長喜愛。台中目前有20家非營利幼兒園，未來也會在公幼倍增計畫持續納入增設。

台中市廍子非營利幼兒園投入1.04億元興建，全園包含2班幼幼班達10班，招收幼生數計272名。未來4年將由中台科技大學團隊經營管理。盧秀燕相信在專業的師資、適性的課程，以及引入在地文化基礎下，一定可以成為北屯區公共化教保的指標，嘉惠北屯當地的市民。

教育局楊振昇局長同時說明，非營利幼兒圈家長每月負擔3500元，第三胎以上子女每月僅需2500元，且低收入及中低收入戶家庭子女免繳費用，其餘皆由政府支付，可實質減輕家長經濟負擔。

台中市北屯區「廍子非營利幼兒園」上午剪綵啟用。記者黃寅／攝影
台中市北屯區「廍子非營利幼兒園」上午剪綵啟用。記者黃寅／攝影
台中市北屯區「廍子非營利幼兒園」上午剪綵啟用，市長盧秀燕和小朋友們玩在一起。記者黃寅／攝影
台中市北屯區「廍子非營利幼兒園」上午剪綵啟用，市長盧秀燕和小朋友們玩在一起。記者黃寅／攝影

幼兒園 公幼 盧秀燕

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