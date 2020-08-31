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港生回台等開學 住飯店隔離14天直呼費用好貴

香港01 / 朱利安
港男來台等開學住飯店隔離14天。圖片來源／ lihkg
港男來台等開學住飯店隔離14天。圖片來源／ lihkg

台灣教育部日前宣布開放19個地區和國家的留學生返台灣就學，1名在台中就讀醫科的香港留學生在網上分享14天飯店隔離生活，除了上傳3餐及房間的照片，亦提到所需費用，大嘆「回1次台灣花了很多錢」。

該名網民Mr威猛的港男在「連登討論區」發帖，指自己在台中某所大學就讀醫科，日前飛往當地準備開學，入住校方安排的飯店隔離14天。他表示，隔離費用自付，14天本來要3.3萬元台幣，台灣政府每天補貼1000元台幣，但他最終仍需支付達1.9萬元台幣。

樓主分享入住後首2天的飯菜，形容只有「吃得下肚的程度」，並稱「豬肉很粗糙」，酒店提供瓶裝水、茶和咖啡，亦可自行叫外賣。他公開房間內部，看到房內有雙床和小型晾衣架等，房間雖小但「五臟俱全」，更笑言：「一三五睡左邊，二四六睡右邊，星期天睡中間。」

隔離生活苦悶，樓主在帖中大呻「已經開始膩了，怎麼搞！」，稱只好「瘋狂寫論文，2篇統整研究和1份計劃書 ，剛剛好可以趁現在這段時間清下」。不過，許多網民卻紛紛表示羨慕，「好想瘋狂吃臺灣東西」、「台灣電視台很多東西看」，指想念台灣便當和小食，希望可以盡快到台灣旅遊。

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文章授權轉載自《香港01》

教育部 港生 新冠肺炎

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