中小學今開學 入校要量體溫、不硬性規定戴口罩

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中小學今天開學，校園只要維持社交距離，室內外都不一定要戴口罩。開學後的兩周，師生每天入校要量體溫，並實施衛教宣導。本報資料照片
中小學今天開學，校園只要維持社交距離，室內外都不一定要戴口罩。開學後的兩周，師生每天入校要量體溫，並實施衛教宣導。本報資料照片

中小學今天開學，教育部長潘文忠日前宣布，中央流行疫情指揮中心已核定學校防疫準則，目前評估國內疫情平穩，校園只要盡量維持社交距離，室內外都不一定要戴口罩。校園也可開放社區人士入校，但要採實名制以利管控。開學後的兩周，師生每天入校要量體溫，教育部已提供1520台紅外線熱像儀，700人以上學校都配得到。

潘文忠指出，教育部8月中旬已請各校盤整防疫物資，持續增購紅外線熱像儀，提供700人以上學校每校一台。另配發2萬8724支額溫槍、762萬3600片口罩、11萬8290公升酒精，還有準備隔離衣，必要時就可支應。

入校是否一定要戴口罩，潘文忠說，依照目前疫情指揮中心的研判，只要保持上課環境通風、維持社交距離，不硬性規定戴口罩。校園開放社區人士使用，但採實名制入場。

至於量體溫的規畫，潘文忠說，新學年度開始前的暑假較長，且有新生進入校園，故自開學後兩周內，學生進入學校需量測體溫，並請學校實施衛教宣導。開學兩周後，改由學校配合指揮中心或縣市政府規定，由各校召開防疫小組會議討論後決定。

潘文忠說，防疫準則經指揮官陳時中核定後，國教署8月21日已函請各校召開防疫應變，包括校正熱像儀、清潔和消毒等，為開學做準備。如有師生確診新冠肺炎，目前延續上學期規範，一人確診時全班停課14天，兩人確診全校停課14天。

潘文忠 口罩 社交距離

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