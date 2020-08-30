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華語八年計畫燒16億元 我國華教品牌力不如陸、星

聯合報 / 記者潘乃欣/台北即時報導
政府花16億元推動「邁向華語文教育輸出產業大國八年計畫」，來台學華語人數八年成長3.55倍，計畫將於今年底結束。圖為台灣師範大學華語教學班。本報資料照片
政府花16億元推動「邁向華語文教育輸出產業大國八年計畫」，來台學華語人數八年成長3.55倍，計畫將於今年底結束。圖為台灣師範大學華語教學班。本報資料照片

華語使用人口躍升全球第二多，我國政府為吸引外籍人士來台學華語，砸16億元推動「邁向華語文教育輸出產業大國八年計畫」，來台學華語人數八年成長3.55倍，計畫將於今年底結束。學者表示，此計畫欠缺跨部會整合，如今學華語人口優先想到中國大陸的漢辦，其次是官方語言非華語的新加坡華教中心，台灣已錯失大好機會。

教育部統計，去年來台學華語人數達3.2萬創新高；民間單位換算，去年華語教育產值達114億元。教育部國際及兩岸教育司副司長張金淑表示，八年計畫執行期間，政府建立外籍人士華語測驗TOCEL，分入門到精通共六級，另也舉行華語教學能力認證考試，八年約4500人考取證照，在台或受政府薦送到新南向國家教華語。

台灣華語文教學學會理事長周湘華說，八年計畫原本由行政院推動，結果最後萎縮成教育部國際司的海外台灣學校及華語教育科，顯示跨部會整合出問題。台灣師範大學國語教學中心主任陳振宇也說，此計畫業務都落在教育部身上，推動的力道和格局有限。

新冠肺炎疫情降低外國學生來台讀大學意願，連帶衝擊我國最大宗的華語教育生源。據了解，大專校院在八年計畫期間廣設華語教學中心，疫情導致多校今年生源減少而暫停開課，已將舊生轉往台灣師範大學等大校集中學華語。

文藻外語大學副校長施忠賢說，校方傾全力推動華語教育，疫情爆發後，文藻的最大挑戰是課程數位化，目前已聘請數位人才製作教材。

周湘華表示，境外生順利來台後，他們的華語程度也間接影響我國高教品質。目前各大學迫於少子化等無奈因素，不敢要求境外生具備一定華語能力再來台攻讀學位，導致境外生大二還在學華語，他們能在系上專業課學到多少，令人打上問號。他建議各校安排境外生預修華語再上大一，並將華語學分納入畢業學分，提升境外生學習意願。

陳振宇說，我國高教尚無足夠條件要求境外生學好華語再來，建議各校採取鼓勵措施，讓境外生畢業前至少考取TOCEL第二級，具備一定的生活溝通能力。

華語 教育部 疫情

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