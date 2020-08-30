全國最大國小備戰開學防疫 專家建議這四招防新生焦慮
明天就是開學日，全國最多人的小學–新北市新莊區光華國小已提前做好防疫準備，維持上學期防疫措施，學生從校門口進來後，將分流於六個樓梯口進行體溫量測，避免校門口壅塞，確認沒有發燒才可以進教室，另在中午前還會由各班量測一次。
光華國小校長洪中明指出，全校共有129個普通班、1個特殊班，學生人數近3500人，將請16位老師分散於6處體溫量測點，7點10分開始量測，並持續到7點45分，其中兩處人潮較多的樓梯口，將出動紅外線感測儀，加速動線，另在暑假期間已進行防疫物資整備，目前物資皆充足。
在新學期開始前，光華國小也在昨日舉行小一新生報到，不少家長興奮地拿出手機，為孩子留下寶貴紀念，對於少數新生恐出現焦慮、不適應等情形，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強也建議，可透過提前參觀環境、約好接送時間、相約同儕上學、攜帶熟悉物品等方式，幫助孩子盡快熟悉校園生活。
張自強表示，除提前帶孩子去國小玩遊戲器具，熟悉環境，降低陌生感，父母可與孩子約定好接送時間，除了讓孩子清楚父母何時會出現外，也清楚父母會有一段時間不在身邊，做好心理準備。
另外，若有鄰居或家中手足同一所學校，可相約一起上學，降低對陌生環境的影響，上學初期可攜帶家中常玩的玩具或玩偶，讓熟悉的物品陪伴孩子上課，增加在學校時的安全感。
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