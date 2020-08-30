開學防疫 冷氣教室對角窗要各開15公分保通風

中小學明日開學，各校已備好防疫物資，嚴陣以待。高雄市教育局呼籲學校「開學防疫五大招」，包括：常消毒、戴口罩、量體溫、注意身體狀況、勤洗手。雖然教育部未強制學生在校園要戴口罩，不過各校都說會勸導學生戴著。因為高雄市推動雙機，對於冷氣教室開窗的SOP，教育局表示，室內使用冷氣或中央空調搭配於教室，對角處要各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，保持通風。

高雄市從108年啟動「校園雙機計畫」，規畫4年完成雙機裝設。108年完成鄰近工業區0.5公里環域34校雙機建置，今年調整辦理原則，以弱勢優先、空品不良地區優先，裝設100所學校，目前已完成裝設學校比例約為4成。其餘尚未完成安裝的學校，教育局將依行政院今年7月宣布「班班有冷氣」政策，在9月前完成全市學校電力需求盤點，將所需經費函報國教署爭取補助款。

學校反映，最近高雄天氣還很悶熱，開學後不管是一般教室、專科教室或導師辦公室，有時勢必要開冷氣，但對於要不要開窗？窗要開多大？有的學校仍不是很清楚，有的說是開5到10公分寬、有的說是開15公分，也有學校擔心開窗開太大，冷氣都跑掉了，電費還會激增怎麼辦？

高雄市教育局表示，依據教育部「教室及各學習場域環境通風及定期消毒注意事項辦理」，開冷氣時，教室門可關閉，且應於教室對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，以利通風。因應疫情，各校就依中央規定辦理，至於電費部分，也會一併盤點需求，後續爭取中央補助。