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明天開學日台東加碼防疫 未來兩周中小學生戴口罩上課
109學年度上學期明天開學，台東縣教育處長林政宏今天表示，雖然教育部未明定國中小學生須戴口罩，但因應暑假台東遊客爆量，為加強校園防疫，台東縣教育處加碼防疫，全縣109所國中小學1 萬4千餘位學生，未來兩周須戴口罩上學。
由於明天開學，今天有不少家長帶著子女前往大潤發、家樂福等量販店文具、書包區，或到市區文具店採購，為開學作準備。
林政宏表示，因中央疫情指揮中心仍一級開設，因應即將到來的新學年，台東縣各級學校一切遵照中央防疫規定辦理，國中及國小學生搭乘大眾運輸工具一律須戴口罩；家長接送學生不得進入校園，若要進入校園須實名制登記。
此外，開學後兩周內，學生進校園前都要量測體溫，發燒者體溫超過攝氏37.5℃禁入校園，也會要求各校教保持室通風，同時各校也都準備充裕酒精、口罩等防疫器材備用，落實要求學生勿用手觸口鼻，養成勤洗手習慣。
林政宏指出，教育部雖未強制所有學生戴口罩，但基於今年暑假期間台東遊客爆量，加上國內疫情蠢動，且有一年級新生報到，校園防疫應更謹慎周全，因此台東縣決定全縣109所國中小學從明天起，未來兩周內學生須戴口罩上課。
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