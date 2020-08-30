接軌國際產業 新北3千技職生英文評測拿證照

為幫助技職生強化職場競爭力，新北市推出「高一新生專業英文前後測學習成效專案計畫」，15校共3000名的高一新生將先於開學3周內完成專業英文詞彙能力國際認證（簡稱PVQC)系統評測，並經過一學期課程及社團的訓練，後測分析學習成效，未來也會幫助學生取得國際英語專業證照。

新北教育局指出，去年已先在2所技職雙語發展基地樟樹實中及鶯歌工商試辦，前測是瞭解學生在專業詞彙學習上的起點行為，經過專業英文課程或社團加深加廣，學習不同專業群科的單字、句型及完整對話，後測分析專業英文學習成效，提供教師教學參考。

樟樹國際實創高中教師高曼婷說，藉由前後測分析結果，學生在專業英文程度上顯著提升，透過評測機制，不僅可追蹤學生學習情況，更可以提供老師教學反思，強化學生英文力與自信心，增加國際移動力；鶯歌工商校長孔令文表示，電腦化評測系統可讓學生自主重覆學習，內建AI人工智慧的出題方式，也提升學生學習的意願及效率，並豐富學生學習歷程檔案，有助於未來升學或就業。

教育局表示，明日起共15校、3000名的高一新生將陸續於開學3周內完成PVQC系統評測，除後續的教學計畫及後測分析，另也會幫助學生取得美國全球學習與測評發展中心（GLAD）國際英語專業證照，推動職場專業英語力。

教育局長張明文表示，為了讓學生學英文更有感及凸顯技職教育特色，雙語課程一定要對應產業需求，以「實用、有用、願意用」為原則，增加聽力與口說機會，確保學生奠定英語基礎，為職涯發展加分，持續朝2030新北雙語城邁進。