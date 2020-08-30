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經國學生支援 基隆公立幼兒園延托到6時
基隆市政府教育處與經國管理暨健康學院幼兒保育系合作，全市46所公立幼兒園全面開辦課後留園到下午6時，讓雙薪家庭的家長安排托育更輕鬆；每小時收費不超過80元，經濟弱勢幼兒免費，也可減輕家庭經濟負擔。
教育處長林祝里今天表示，基隆市不少家長在台北市、新北市上班，因為工作的關係，無法在下午4時左右接小孩回家，必須付費延長托育時間，等下班了再來接小孩。考量父母接送時間，私立幼兒園都有延托服務，教育處也鼓勵公立幼兒園開辦課後留園服務，只是園內人力有限，難以全面執行，或只能延托到5時。
教育處從109學年度起與經國學院幼兒保育系合作，讓高職保育科畢業、修完教保員學程和取得保母證照的學生，進入公立幼兒園支援教師照顧課後留園的小朋友，一方面提供幼保系學生安全打工與職業試探機會，也紓解幼兒園現場人力資源調度壓力，並讓家長安心，達到親師生三贏目標。
基隆市公立幼兒園課後留園採每月或每學期收費，只要有幼生參加即開班，沒有人數限制。費用由參加幼兒平均分攤，每園參加人數10人以上，每人每小時收費50元以下；若未滿10人，每人每小時收費也不會超過80元，保險另計，寒暑假加收午餐及點心費。
經濟弱勢幼兒參加課後留園，政府有提供補助，因此免費。補助對象包含低收入戶、中低收入戶家庭及其他經濟情況特殊幼兒，或家戶年所得30萬元以下5足歲幼兒，由就讀的公立幼兒園提出申請，讓弱勢幼兒暑假仍得完善照顧，安心留園。
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