Super教師獎得主教甄免初試惹議 桃教育局明年納入討論

台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣4個縣市，因教師徵選獨厚Super教師獎得主，得獎者可以免初試直接複試，引起爭議，桃園市教育局回應，會將此納入明年國小教師甄選聯合服務委員會討論。

桃園市教育產業工會抗議，認為此作法是獨厚頒發Super教師獎的全國教師工會總聯合會，不過市議員劉勝全表示，應該支持多元管道教甄，且既然Super教師有能力得到全國獎項，為何不能讓他們免筆試直接面試？

劉勝全指出，有教師群組再轉發訊息，提及「桃園市教育局長說話了，認為Super教師是非官方選拔，且限制教師會會員報名，立足點不公平，明年桃園要廢除Super教師教甄這件事」，讓他相當擔心教育走回頭路。

教育局長林明裕回應，桃園市109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選介聘簡章，經聯合服務委員會決議後，於今年5月6日公告，將Super教師獎得主劃入免筆試、只需口試，進而引起各方爭論不休，他會在明年度國小教師甄選聯合服務委員會上提出討論。

參酌其他縣市的教師甄選簡章規範，桃園今年新納入全國代表性教學獎項及全市性創新教學獎項等，如桃園市創新科技互動課堂教學競賽金桃獎或各類組個人第一名、全國教師工會總聯合會評選的全國Super教師獎等2項。