民俗月禁忌 英文怎麼說

農曆7月是民俗的鬼月，台灣民眾總有一些禁忌（taboos），有些人認為這些是迷信（superstitions），但也有不少人認為，這些已成文化風俗習慣（customs）。我們來學些相關的多益（www.toeic.com.tw）常考單字。

風俗習慣不用habit

首先，風俗習慣常用custom而不是habit（個人習慣），而customary (adj.)是「習慣的」。值得注意的是，customs加s的複數字尾後除了「風俗習慣」外，還有一個重要的意思「海關」。

鬼月裡有許多的「don’ts」不能做的事，例如別靠近水邊或游泳（Don’t go swimming.），別在夜晚吹口哨（Don’t whistle at night.）。

whistle (v.)「吹口哨」，whistle (n.)「哨子」，也可以用「blow the whistle」吹哨子來表示，如裁判吹判犯規。新冠肺炎的「吹哨者」就可用whistle blower，也可以用「blow the whistle on something/someone」表示揭發／告發某人或某事。

鬼月晚上不能在外面hang什麼

此外，別在晚上時還把晾乾的衣服掛在外面（Don’t hang clothes out to dry at night.），據說如此容易招陰。hang (v.)「掛」是個常用的動詞，除了掛斷電話hang up，還有許多相關的動詞片語。

hang out有一個重要的常用意思是待在某處、消磨時間「hang out at（地方）」或是「hang out with someone」和某人在一起玩／廝混。

「hang on」等一下和「hold on」的意思相近，基本上是個比較口語非正式的說法，譬如說要搭電梯時你看到電梯門要關上了，你就可以喊「hang on」，請電梯內的人等一下別關門。hang in、hang in there的口語用法可用來表達在困難的狀況中「再撐一下」。

（本文由《English OK》提供）