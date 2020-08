民俗月禁忌 英文怎麼說

農曆7月是民俗的鬼月,台灣民眾總有一些禁忌(taboos),有些人認為這些是迷信(superstitions),但也有不少人認為,這些已成文化風俗習慣(customs)。我們來學些相關的多益(www.toeic.com.tw)常考單字。

風俗習慣不用habit

首先,風俗習慣常用custom而不是habit(個人習慣),而customary (adj.)是「習慣的」。值得注意的是,customs加s的複數字尾後除了「風俗習慣」外,還有一個重要的意思「海關」。

鬼月裡有許多的「don’ts」不能做的事,例如別靠近水邊或游泳(Don’t go swimming.),別在夜晚吹口哨(Don’t whistle at night.)。

whistle (v.)「吹口哨」,whistle (n.)「哨子」,也可以用「blow the whistle」吹哨子來表示,如裁判吹判犯規。新冠肺炎的「吹哨者」就可用whistle blower,也可以用「blow the whistle on something/someone」表示揭發/告發某人或某事。

鬼月晚上不能在外面hang什麼

此外,別在晚上時還把晾乾的衣服掛在外面(Don’t hang clothes out to dry at night.),據說如此容易招陰。hang (v.)「掛」是個常用的動詞,除了掛斷電話hang up,還有許多相關的動詞片語。

hang out有一個重要的常用意思是待在某處、消磨時間「hang out at(地方)」或是「hang out with someone」和某人在一起玩/廝混。

「hang on」等一下和「hold on」的意思相近,基本上是個比較口語非正式的說法,譬如說要搭電梯時你看到電梯門要關上了,你就可以喊「hang on」,請電梯內的人等一下別關門。hang in、hang in there的口語用法可用來表達在困難的狀況中「再撐一下」。

(本文由《English OK》提供)