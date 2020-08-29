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小明返台增中小學教師接機負擔 教部：每校至多1人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教師團體反應境外生返台帶來的教師接機負擔，教育部說，各校如有配合上的困難，暫勿提出申請，先尋求縣市或相關單位協助，直到相關問題解決為止。本報資料照片
教師團體反應境外生返台帶來的教師接機負擔，教育部說，各校如有配合上的困難，暫勿提出申請，先尋求縣市或相關單位協助，直到相關問題解決為止。本報資料照片

教育部日前開放高中以下境外生返台，要求「小明們」所屬學校的中小學教師到機場接機，教師團體反映第一線老師負擔重。教育部表示，境外生入境後的防疫，需要各校一起努力。教育部統計，高中以下境外生分布在128校，共148人，個別學校所需接機的境外生人數至多一人。

教育部表示，國中小階段的境外生人數不算多，但為符合我國邊境嚴管原則，避免產生防疫破口，每一個入境人員都不容輕忽。目前境外生入境檢疫流程嚴謹，下飛機後要確保每一個境外生搭上防疫專車、入住指定檢疫場所，此流程有賴教育部、地方教育局處、各校及有關機關的密切合作與相互配合。

教育部說，學校為防疫入境流程中重要一環，國中小學生較為年幼，校方應提供妥切的行政協助。為確保學生入境過程順暢，有賴各校共同合作，在避免防疫破口的前提下，協助學生入境及銜接後續返校學習，以維護境外生就學權益。

教育部表示，學校如有配合上的困難，暫勿提出申請，可尋求縣市或相關單位協助，直到相關問題解決為止，再安排境外生入境。

教育部 返校 機場

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