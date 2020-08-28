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適性揚才？108課綱降低排課彈性 數理資優生難發光

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108課綱除增加彈性課程、多元選修，還有專為資優生安排的情意發展等課，讓資優班每周減少五到十小時的自主排課時間。圖為設有數理資優班的北一女中。本報資料照片
108課綱除增加彈性課程、多元選修，還有專為資優生安排的情意發展等課，讓資優班每周減少五到十小時的自主排課時間。圖為設有數理資優班的北一女中。本報資料照片

108課綱強調適性揚才，但多校數理資優班導師指出，新課綱除增加彈性課程、多元選修，還有專為資優生安排的情意發展等課，讓資優班每周減少五到十小時的自主排課時間，不利培養資優人才。

對此，資優教育資源中心說，資優班排課彈性仍較大，但基於全人發展精神，不開放資優班刪除某一科時數。特教學者建議，情意發展等課不一定要單開，可融入主修科目來增加學習效果和排課彈性。

全國約40所高中設數理資優班，班級數逐年增加。一名數理資優班導師表示，資優班過去可按需求與特色自由調配課程，比如社會課少一點、數理科多一點。但108課綱新增多元選修等課程，每生一周仍只有35堂課，最後數理資優班只是學生程度強，課程與普通班沒太多差別，限制特殊才賦的發展。

另一名高中數學教師說，不少資優班學生是奧林匹亞國手，受訓內容並不會因為課綱改變而調整。資優生的課表若不鬆綁，將衝擊台灣人才在國際舞台發光的機會。

建國中學教務主任沈容伊表示，過去課表以主科為主，資優生很快就能學完表定進度，剩餘時間就能安排獨立研究等課程。108課綱將主科學分數降至最低，資優班難再有剩餘的空堂；新課綱還增設六學分的多元選修課，以及每周二到三節的彈性學習時間，資優班學生都要參加。她坦言，該如何兼顧新課綱和資優班的特色，建中也還在找方法。

台北市資賦優異教育資源中心主任王曼娜說，新課綱重視全人發展，不開放各校將某一科目時數降至零，因此設有彈性調整範圍。但資優班排課還是比普通班有彈性，比如108課綱規定社會科要修18學分，資優班可排12到18學分不等。據她了解，多數學校都能接受這樣的調整規畫。

108課綱下的資優班還新增24到36學分的特殊需求課程，包括情意發展、領導才能、創造力等，第一線教師表示，不易設計出合適的特殊需求課。長期研究資優教育的台灣師範大學特殊教育系教授郭靜姿分析，高中端學科本位主義較重，資優班更重視專精重點學科，其餘領域還須授課教師額外鑽研。

郭靜姿也說，培養這些能力不一定要專開一門課，比如單開「情意課」，不見得最適合資優生。她建議將這些教學目標融入既有的數學、物理、化學課堂來落實，如此也能增加排課彈性。

108課綱 資優生 班導師

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