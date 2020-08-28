小明返台增中小學教師負擔 教部：有困難就先不要申請

教育部日前開放高中以下境外生返台，教師團體全教產表示，目前是中小學開學準備周，教育部竟要求老師在學生入境當日到機場接機，並確認學生前往集中檢疫場所。他們呼籲委改由境管單位承接，或由衛幅部處理，不要再增加老師的工作。教育部對此回應，學校如有配合上的困難，暫勿提出申請，先尋求縣市或相關單位協助，直到相關問題解決為止。

教育部表示，目前境外生的入境檢疫流程嚴謹，從7月運作至今，確保了每一個境外生皆在入境後確實搭乘防疫專車，入住指定檢疫場所，而此入境流程的運作，有賴教育部、各校、各有關機關的密切合作與相互配合。對於在機場協助的教育部與各校成員，教育部都提供充分防護設備與安全SOP。

另外，全教產表示，行政院今年2月同意各學校於防疫期間由學校為防疫工作人員投保額外保險，但經費為0元，也就是說保險經費從未到位，所謂為防疫工作人員投保額外保險形同口號。如今卻給基層老師工作一項又一項地增加，表示，這不是優良雇主該有的表現。