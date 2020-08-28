快訊

網紅館長遭槍擊 館粉出征侯友宜合理嗎？

評／進一步退兩步？檢察體系改革的「復辟」勢力

文大填錯境外生基本資料 教部：不受理該校生返台申請

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
文化大學填錯境外生資料，該校境外生的返台申請連帶被駁回。圖／取自境外生權益小組臉書粉絲專頁
文化大學填錯境外生資料，該校境外生的返台申請連帶被駁回。圖／取自境外生權益小組臉書粉絲專頁

教育部日前開放境外生返台，境外生權益小組今天在臉書粉絲專頁上表示，一名學生準備好入台簽證，並訂好機票和防疫旅館，結果他就讀的文化大學申請頁面顯示「目前教育部已停止本校申請」，無奈放棄機票和防疫旅館，返台不成還損失千元。教育部說，已要求文大提供檢討報告，經審核後才會重新開放。

境外生小組成員表示，文化大學只說明校方申請遭教育部停止，沒有說明被停止的原因，也沒有說明再恢復的日期，更沒有說過境外生在此過程中遭遇的損失如何處理。呼籲校方別讓學生承擔這些問題，盼學校、政府部門擔起責任。疫情對於跨越邊境的流動者而言已是苦難，不要再給境外生的返台之路增添障礙。

教育部高教司副司長梁學政表示，教育部禁止文大申請境外生入境，主因是該校提供的學生資料不斷有錯誤狀況，比如護照號碼等基本資料寫錯。教育部已要求文化寫檢討報告，經同意後才會恢復申請。教育部若收到檢討報告，會盡快受理。

梁學政說，不只文化一校發生此情況，由於防疫境管嚴格，若資料有誤，會被認為是不同人。入境申請要通過多個關卡，教育部要通知疾管署、移民署、航空公司，各校務必提供正確資料。

教育部 文化大學 機票

延伸閱讀

教育部確保食安 營養午餐一律不用美豬

教育部：學校供應膳食 一律採用國內豬牛肉

遭暫停境外生回台申請 文化大學速提改善報告

境外生來台需接機 全教產憂增教師工作

相關新聞

返台程序冗長刁難 小明們趕不上月底開學

政府本月19日宣布允許高中以下的「小明」返台，涉及約206名「小明們」。不過，小明的爸爸王克安今日表示，這些高中以下的「...

金門柏村國小辦迎新 「小學長」帶領幼幼班摸索校園

下週一各級學校正式開學，金門縣著名的將軍國小~柏村國小今天是註冊日，為了歡迎首屆的兩歲幼幼班、三歲幼小班的新生及家長加入...

開學基隆學生不強制戴口罩 林右昌：依中央規定指引

國內中小學下周一31日開學，基隆市長林右昌今天被問到學生進校要不要戴口罩？林右昌說，依中央指揮中心規定來進行，防疫工作全...

全國首創！ 嘉義市建置學生健康智慧管理平台

嘉義市府為推動智慧健康校園，全國首創在國中小學建置「學生健康智慧管理平台」，透過APP行動載具，能將學童傷病狀況推播給家...

台東大學無陸生新生 19名境外生學校成立群組掌握

台東大學今年新學期沒有陸生新生，不過，有4名在學陸生尚未入境。學校表示，學生入境方面，將視學生航班安排，依照教育部規定，...

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

新冠肺炎疫情加速各大學推動數位學習，擬於明年併校的陽明大學及交通大學規畫，109學年度第一學期，18周課程強制兩周採行遠距教學，實體課程限制在16周以內完成...

新學期來臨 新北要戴口罩上學、入校運動採實名制

新學期即將到來，雖然疫情趨緩，但新北市仍維持高標準防疫措施，學生進校時要戴口罩，可保持社交距離或上體育課時才能拿下，入校...

後年起中小學冷氣免費吹？教部只打算補助4個月

教育部7月初宣布，已爭取到行政院前瞻計畫323億元預算，中小學2022年夏天前班班都會裝好冷氣，多出的使用費由政府負擔。...

開學備戰！ 北市撥430萬片口罩 因病缺席不影響全勤

新冠疫情反彈升溫，國內中小學下周一開學，中央配給地方防疫物資，台北市教育局配得430萬片口罩，236所公立學校中，平均每...

疫情影響募款減少 不少學童助學金仍沒著落

快開學了，服務弱勢兒少社福團體以往都會發放「助學金」，協助孩子繳學費、添購文具用品等。今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募...

下周開學 中小學防疫標準放寬

中小學生下周開學，教育部長潘文忠昨天指出，中央流行疫情指揮中心已核定學校防疫準則，評估目前國內疫情平穩，校園只要維持社交...

三倍券捐贈不如預期 社團愁弱勢童助學金沒著落

下周就是開學日，過往服務弱勢兒少的社福團體都會發放「助學金」，協助孩子們繳學費、添購文具用品等，但今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款比往年少3、4成...

熱門新聞

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

小三生使用科技時間愈長 國語、數學成績反而更差

返台程序冗長刁難 小明們趕不上月底開學

承諾縮水？中小學班班吹冷氣限時段

末二周遠距教學 陽明、交大最快元旦放寒假

小學平板上課成績差？分心是大敵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。