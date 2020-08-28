文大填錯境外生基本資料 教部：不受理該校生返台申請

教育部日前開放境外生返台，境外生權益小組今天在臉書粉絲專頁上表示，一名學生準備好入台簽證，並訂好機票和防疫旅館，結果他就讀的文化大學申請頁面顯示「目前教育部已停止本校申請」，無奈放棄機票和防疫旅館，返台不成還損失千元。教育部說，已要求文大提供檢討報告，經審核後才會重新開放。

境外生小組成員表示，文化大學只說明校方申請遭教育部停止，沒有說明被停止的原因，也沒有說明再恢復的日期，更沒有說過境外生在此過程中遭遇的損失如何處理。呼籲校方別讓學生承擔這些問題，盼學校、政府部門擔起責任。疫情對於跨越邊境的流動者而言已是苦難，不要再給境外生的返台之路增添障礙。

教育部高教司副司長梁學政表示，教育部禁止文大申請境外生入境，主因是該校提供的學生資料不斷有錯誤狀況，比如護照號碼等基本資料寫錯。教育部已要求文化寫檢討報告，經同意後才會恢復申請。教育部若收到檢討報告，會盡快受理。

梁學政說，不只文化一校發生此情況，由於防疫境管嚴格，若資料有誤，會被認為是不同人。入境申請要通過多個關卡，教育部要通知疾管署、移民署、航空公司，各校務必提供正確資料。