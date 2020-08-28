金門柏村國小辦迎新 「小學長」帶領幼幼班摸索校園

下週一各級學校正式開學，金門縣著名的將軍國小~柏村國小今天是註冊日，為了歡迎首屆的兩歲幼幼班、三歲幼小班的新生及家長加入柏村大家庭，特別舉辦迎新暨祖父母節活動，16位新生在大班的「學長」帶領下熟悉環境，柏村國小校長許雪芳贈送每位新生開學「見面禮」安全蠟筆，希望孩子們手握智慧筆，下筆能成章。

柏村國小附設幼兒園的學生數成長快速，這個學年度更開辦了兩歲幼幼班，今天舉辦迎新暨祖父母節活動，活動共有幼生及家長、祖父母、柏村師長等，約200多人參與；活動在校長敲鑼後，啟動開學儀式，幼兒園老師則是帶領全體親師生一起唱跳鯊魚寶寶體操BabyShark Dance。

縣政府教育處督學楊恭墉表示，繼去年烈嶼鄉上岐國小附設幼兒園試辦兩歲幼幼班後，今年在柏村國小、述美國小和古寧國小再開辦幼幼班。

許雪芳校長表示，學校配合教育部及縣政府幼托整合政策開辦幼幼班，今年首招首招53人搶16個名額，需按設籍的時間排入學順位，這也表示家長對的需求強烈。期許幼兒園幼生努力在校學習，成為柏村好兒童，並贈送開學「見面禮」安全蠟筆，希望大家手握智慧筆，下筆能成章。

今日活動的焦點，就是可愛的兩歲幼幼班新生。因此特別安排大班的小朋友帶著兩歲的弟弟妹妹們，大手牽小手，走進教室，一起唱跳律動，期望幼幼班新生都能拋開分離焦慮，勇敢、開心的來上學，幼生家長也能放心把寶貝們交給老師，放手讓寶貝們獨立成長。也讓幼幼班新生及家長在教室裡進行學習區探索，讓兩歲的寶貝們熟悉教室環境，認識大肌肉區（滑梯）、扮演區、工作區（勞作）、圖書區及操作區等各種學習區。