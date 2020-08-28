快訊

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

舊疾復發 安倍晉三宣布請辭首相！

金門柏村國小辦迎新 「小學長」帶領幼幼班摸索校園

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
柏村國小兩歲幼幼班今天舉行迎新活動，每位小朋友都拿到校長許雪芳（後中）的開學禮。記者蔡家蓁／攝影
柏村國小兩歲幼幼班今天舉行迎新活動，每位小朋友都拿到校長許雪芳（後中）的開學禮。記者蔡家蓁／攝影

下週一各級學校正式開學，金門縣著名的將軍國小~柏村國小今天是註冊日，為了歡迎首屆的兩歲幼幼班、三歲幼小班的新生及家長加入柏村大家庭，特別舉辦迎新暨祖父母節活動，16位新生在大班的「學長」帶領下熟悉環境，柏村國小校長許雪芳贈送每位新生開學「見面禮」安全蠟筆，希望孩子們手握智慧筆，下筆能成章。

柏村國小附設幼兒園的學生數成長快速，這個學年度更開辦了兩歲幼幼班，今天舉辦迎新暨祖父母節活動，活動共有幼生及家長、祖父母、柏村師長等，約200多人參與；活動在校長敲鑼後，啟動開學儀式，幼兒園老師則是帶領全體親師生一起唱跳鯊魚寶寶體操BabyShark Dance。

縣政府教育處督學楊恭墉表示，繼去年烈嶼鄉上岐國小附設幼兒園試辦兩歲幼幼班後，今年在柏村國小、述美國小和古寧國小再開辦幼幼班。

許雪芳校長表示，學校配合教育部及縣政府幼托整合政策開辦幼幼班，今年首招首招53人搶16個名額，需按設籍的時間排入學順位，這也表示家長對的需求強烈。期許幼兒園幼生努力在校學習，成為柏村好兒童，並贈送開學「見面禮」安全蠟筆，希望大家手握智慧筆，下筆能成章。

今日活動的焦點，就是可愛的兩歲幼幼班新生。因此特別安排大班的小朋友帶著兩歲的弟弟妹妹們，大手牽小手，走進教室，一起唱跳律動，期望幼幼班新生都能拋開分離焦慮，勇敢、開心的來上學，幼生家長也能放心把寶貝們交給老師，放手讓寶貝們獨立成長。也讓幼幼班新生及家長在教室裡進行學習區探索，讓兩歲的寶貝們熟悉教室環境，認識大肌肉區（滑梯）、扮演區、工作區（勞作）、圖書區及操作區等各種學習區。

配合祖父母節，學校也安排幼生和阿公、阿嬤一起闖關、玩遊戲，期盼幼生都帶著愉快的心情，勇敢去上學，期待透過各種有意義的活動讓長輩們享受隔代天倫的樂趣，小朋友們也學習如何與高齡長輩相處及表達關懷，將敬老、親老的觀念從小紮根。

柏村國小兩歲幼幼班的迎新活動，由學長姐牽手搏狀元。記者蔡家蓁／攝影
柏村國小兩歲幼幼班的迎新活動，由學長姐牽手搏狀元。記者蔡家蓁／攝影
柏村國小今天舉辦兩歲幼幼班的迎新活動，還準備了很多「像極了愛情」的立牌，讓親子合影留念。記者蔡家蓁／攝影
柏村國小今天舉辦兩歲幼幼班的迎新活動，還準備了很多「像極了愛情」的立牌，讓親子合影留念。記者蔡家蓁／攝影

幼兒園 祖父母節 教育部

延伸閱讀

開學穿什麼？偷學IU、Jennie「夏季女孩風」穿搭，重複穿N次還是回頭率百分百

開學前中市1國小仍未正常供電 立委爭取送電到校

金門柏村國小開辦幼幼班 大手牽小手開心上學

開學在即還用臨時電？莊競程曾朝榮助廍子國小電力十足

相關新聞

返台程序冗長刁難 小明們趕不上月底開學

政府本月19日宣布允許高中以下的「小明」返台，涉及約206名「小明們」。不過，小明的爸爸王克安今日表示，這些高中以下的「...

金門柏村國小辦迎新 「小學長」帶領幼幼班摸索校園

下週一各級學校正式開學，金門縣著名的將軍國小~柏村國小今天是註冊日，為了歡迎首屆的兩歲幼幼班、三歲幼小班的新生及家長加入...

開學基隆學生不強制戴口罩 林右昌：依中央規定指引

國內中小學下周一31日開學，基隆市長林右昌今天被問到學生進校要不要戴口罩？林右昌說，依中央指揮中心規定來進行，防疫工作全...

全國首創！ 嘉義市建置學生健康智慧管理平台

嘉義市府為推動智慧健康校園，全國首創在國中小學建置「學生健康智慧管理平台」，透過APP行動載具，能將學童傷病狀況推播給家...

台東大學無陸生新生 19名境外生學校成立群組掌握

台東大學今年新學期沒有陸生新生，不過，有4名在學陸生尚未入境。學校表示，學生入境方面，將視學生航班安排，依照教育部規定，...

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

新冠肺炎疫情加速各大學推動數位學習，擬於明年併校的陽明大學及交通大學規畫，109學年度第一學期，18周課程強制兩周採行遠距教學，實體課程限制在16周以內完成...

新學期來臨 新北要戴口罩上學、入校運動採實名制

新學期即將到來，雖然疫情趨緩，但新北市仍維持高標準防疫措施，學生進校時要戴口罩，可保持社交距離或上體育課時才能拿下，入校...

後年起中小學冷氣免費吹？教部只打算補助4個月

教育部7月初宣布，已爭取到行政院前瞻計畫323億元預算，中小學2022年夏天前班班都會裝好冷氣，多出的使用費由政府負擔。...

開學備戰！ 北市撥430萬片口罩 因病缺席不影響全勤

新冠疫情反彈升溫，國內中小學下周一開學，中央配給地方防疫物資，台北市教育局配得430萬片口罩，236所公立學校中，平均每...

疫情影響募款減少 不少學童助學金仍沒著落

快開學了，服務弱勢兒少社福團體以往都會發放「助學金」，協助孩子繳學費、添購文具用品等。今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募...

下周開學 中小學防疫標準放寬

中小學生下周開學，教育部長潘文忠昨天指出，中央流行疫情指揮中心已核定學校防疫準則，評估目前國內疫情平穩，校園只要維持社交...

三倍券捐贈不如預期 社團愁弱勢童助學金沒著落

下周就是開學日，過往服務弱勢兒少的社福團體都會發放「助學金」，協助孩子們繳學費、添購文具用品等，但今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款比往年少3、4成...

熱門新聞

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

新學期來臨 新北要戴口罩上學、入校運動採實名制

後年起中小學冷氣免費吹？教部只打算補助4個月

小三生使用科技時間愈長 國語、數學成績反而更差

高師大蔣公銅像被拆？校長：移存另闢公共藝術

返台程序冗長刁難 小明們趕不上月底開學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。