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開學基隆學生不強制戴口罩 林右昌：依中央規定指引

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
被問開學要不要戴口罩？林右昌說，依中央指揮中心規定來進行。記者游明煌／攝影
被問開學要不要戴口罩？林右昌說，依中央指揮中心規定來進行。記者游明煌／攝影

國內中小學下周一31日開學，基隆市長林右昌今天被問到學生進校要不要戴口罩？林右昌說，依中央指揮中心規定來進行，防疫工作全國統一來施行，中央有統一的規畫和考量。

林右昌表示，基隆市疫情從一開始發生到目前為止，都非常的穩定，都在積極防疫的控制當中，依中央的指示來進行，一方面確保大家的健康和安全，二方面盡量維持基本生活的正常的作息，依中央的指引來執行。

教育部長潘文忠日前表示，開學兩周內學生進入校園要量測體溫，上課時不硬性規定戴口罩，校園開放則採實名制。

基隆市教育處近日盤點各校口罩、酒精等資源，日前配發防疫物資給各級學校領回，讓學校能夠安心防疫。目前各校物資量充足，設備也都有定期維護堪用，要求各級學校在開學後仍加強防疫。

新學期開始，各校不強制戴口罩，但每日落實量測體溫，各級學校家長接送、送餐等配合防疫仍要在校外進行，小一新生及幼兒新生家長入校（園），要求採實名制並務必佩帶口罩。

口罩 基隆 林右昌

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