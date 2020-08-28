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全國首創！ 嘉義市建置學生健康智慧管理平台
嘉義市府為推動智慧健康校園，全國首創在國中小學建置「學生健康智慧管理平台」，透過APP行動載具，能將學童傷病狀況推播給家長，並將傷病資料上傳雲端資料庫，透過大數據分析，找出校園傷病的原因，進而改善校園設施、制度面及公共衛生措施等，提供完整學生校園健康照護。
市府今天在嘉北國小辦平台啟用典禮，副市長陳淑慧、國教署簡任視察張世昌等人出席，陳淑慧表示，嘉義市28所中小學將陸續完成系統建置，該平台擁有電子化、自動化、資訊安全化、行動化及數據化等5大優勢，其中以「電子化」加速處理程序，取代人工書寫，迅速有效完成過去學校傷病處理的所需作業程序。
市府教育處長林立生說，系統在嘉北國小示範一學期，發現效果良好，利用觸控可點選學生受傷部位，並填寫受傷地點，所有資料進入資料庫後，透過分析找出學生在校園最容易受傷的位置，進而改善設施。
過去學生在校傷病，護理師無法立即調閱學生紀錄，還需另外查找紙本資料，現在透過感應電子學生證或由學生點選班級和座號，自動連結校務系統中的學生基本資料，了解是否有特殊疾病，讓第一線的護理師正確有效率治療。
且過去學生傷病需撥打電話通知家長，但常無法即時聯繫上，或被誤認為詐騙電話，未來系統會透過校務系統APP通知家長，學生傷病紀錄及注意事項也不需另行繕寫或列印張貼在家庭聯絡簿等，學生傷病資料也可電子收存。
教育處指出，教育處去年推出智慧學生證後，感謝教育部國教署再支持補助，建置「嘉義市學生健康智慧管理平台」，讓嘉義市的學生、老師、家長乃至護理師都蒙受其惠，達到資料同步化與行政減量，完整建構嘉義市智慧校園服務。
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