快訊

單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
交通大學。報系資料照
交通大學。報系資料照

新冠肺炎疫情加速各大學推動數位學習，擬於明年併校的陽明大學及交通大學規畫，109學年度第一學期，18周課程強制兩周採行遠距教學，實體課程限制在16周以內完成。明年1月4日至15日採「彈性補充教學」，加上1月1日至3日為元旦連假，等於兩校學生最快於明年1月1日起就能放寒假。

因新冠肺炎疫情，各大學108學年度第2學期全面延後開學兩周，但多數大學未比照中小學同步延後暑假起始日，等於實際上課周數縮短為補16周。如今雖國內疫情趨緩，大學端觀察，縮短授課周數，有助於提升教師授課質量及效率，學生也能有更多時間進行實習或自主學習，決定延續作法。

陽明教務長周穎政表示，因全球疫情嚴峻，歐美等先進國家大學已全面採行「混合教學法」（hybrid），教師上實體課程時，有部分學生留在教室內，但也有部分學生，如海外學生或居家檢疫學生，改採同步線上課程。相較之下，周穎政認為，台灣雖然防疫成功，反而在數位教學落後他國。

周穎政表示，陽明、交大規畫109學年度第一學期，即9月開學後，18周課程全面強制兩周採行遠距教學，一方面讓每一位老師嘗試線上教學、提升數位教學能力；另一方面也為「後疫情時代」做準備。實體課程僅限16周以內，等於學生最快明年1月1日就可放寒假。

交大教務長盧鴻興指出，國外大學的授課周數較短，交大實體課程改為16周，有利於國際交流，師生可參與更多國際會議、學術研討會。

此外，盧鴻興也說，教師的彈性補充教學形式可相當多元，從遠距教學、移地學習、與其他教研單位交流都可以，學生也可提升自主學習的機會。

盧鴻興表示，先試行兩周遠距教學，未來不排除延長為3至4周，實體課程縮短為14至15周。

陽明大學。報系資料照
陽明大學。報系資料照

疫情 新冠肺炎 交大

延伸閱讀

教部送「嫁妝」…陽明、交大合併 將遴選新校長

相關新聞

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

新冠肺炎疫情加速各大學推動數位學習，擬於明年併校的陽明大學及交通大學規畫，109學年度第一學期，18周課程強制兩周採行遠距教學，實體課程限制在16周以內完成...

新學期來臨 新北要戴口罩上學、入校運動採實名制

新學期即將到來，雖然疫情趨緩，但新北市仍維持高標準防疫措施，學生進校時要戴口罩，可保持社交距離或上體育課時才能拿下，入校...

後年起中小學冷氣免費吹？教部只打算補助4個月

教育部7月初宣布，已爭取到行政院前瞻計畫323億元預算，中小學2022年夏天前班班都會裝好冷氣，多出的使用費由政府負擔。...

開學備戰！ 北市撥430萬片口罩 因病缺席不影響全勤

新冠疫情反彈升溫，國內中小學下周一開學，中央配給地方防疫物資，台北市教育局配得430萬片口罩，236所公立學校中，平均每...

疫情影響募款減少 不少學童助學金仍沒著落

快開學了，服務弱勢兒少社福團體以往都會發放「助學金」，協助孩子繳學費、添購文具用品等。今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募...

下周開學 中小學防疫標準放寬

中小學生下周開學，教育部長潘文忠昨天指出，中央流行疫情指揮中心已核定學校防疫準則，評估目前國內疫情平穩，校園只要維持社交...

三倍券捐贈不如預期 社團愁弱勢童助學金沒著落

下周就是開學日，過往服務弱勢兒少的社福團體都會發放「助學金」，協助孩子們繳學費、添購文具用品等，但今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款比往年少3、4成...

敬師金回來了！北市教師節改發600元禮券

教師節即將到來，北市往年都會發放敬師禮金，3年前因中央糾正無法源依據而取消，改編敬師活動費發給各校辦敬師活動，教師、家長...

從教注音開始...新移民學生謝師恩 師生相擁感動眾人

台北市教育局今舉辦優良教師頒獎典禮，共有55名教師受表揚，惇敘工商學生戴富育小五時從越南返台，當時連一句中文都不會說，在...

聯合報攜手新北市辦公益寫作班 2500生受惠

聯合報系與新北市教育局去年起合辦公益寫作班，累計45所國中、小，超過2500位學生參與，今日舉行徵文頒獎典禮，聯合報新聞...

防疫物資來了！教育部發大學備用口罩 優先給5類身份者

各大學預計9月中旬陸續開學，教育部昨天發函各校，因應新冠肺炎疫情，教育部提供9月至10月大學校院（含醫護實習生）備用口罩...

中小學防疫標準放寬 維持社交距離可不戴口罩

300萬名中小學生8月31日開學，教育部長潘文忠今天表示，中央流行疫情指揮中心已核定學校防疫準則，目前評估國內疫情平穩，...

熱門新聞

下周開學 中小學防疫標準放寬

薪54K、供食宿 金中仍未招到物理代課教師

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

後年起中小學冷氣免費吹？教部只打算補助4個月

新學期來臨 新北要戴口罩上學、入校運動採實名制

開學備戰！ 北市撥430萬片口罩 因病缺席不影響全勤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。