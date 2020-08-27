獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

新冠肺炎疫情加速各大學推動數位學習，擬於明年併校的陽明大學及交通大學規畫，109學年度第一學期，18周課程強制兩周採行遠距教學，實體課程限制在16周以內完成。明年1月4日至15日採「彈性補充教學」，加上1月1日至3日為元旦連假，等於兩校學生最快於明年1月1日起就能放寒假。

因新冠肺炎疫情，各大學108學年度第2學期全面延後開學兩周，但多數大學未比照中小學同步延後暑假起始日，等於實際上課周數縮短為補16周。如今雖國內疫情趨緩，大學端觀察，縮短授課周數，有助於提升教師授課質量及效率，學生也能有更多時間進行實習或自主學習，決定延續作法。

陽明教務長周穎政表示，因全球疫情嚴峻，歐美等先進國家大學已全面採行「混合教學法」（hybrid），教師上實體課程時，有部分學生留在教室內，但也有部分學生，如海外學生或居家檢疫學生，改採同步線上課程。相較之下，周穎政認為，台灣雖然防疫成功，反而在數位教學落後他國。

周穎政表示，陽明、交大規畫109學年度第一學期，即9月開學後，18周課程全面強制兩周採行遠距教學，一方面讓每一位老師嘗試線上教學、提升數位教學能力；另一方面也為「後疫情時代」做準備。實體課程僅限16周以內，等於學生最快明年1月1日就可放寒假。

交大教務長盧鴻興指出，國外大學的授課周數較短，交大實體課程改為16周，有利於國際交流，師生可參與更多國際會議、學術研討會。

此外，盧鴻興也說，教師的彈性補充教學形式可相當多元，從遠距教學、移地學習、與其他教研單位交流都可以，學生也可提升自主學習的機會。

盧鴻興表示，先試行兩周遠距教學，未來不排除延長為3至4周，實體課程縮短為14至15周。