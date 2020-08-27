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新學期來臨 新北要戴口罩上學、入校運動採實名制
新學期即將到來，雖然疫情趨緩，但新北市仍維持高標準防疫措施，學生進校時要戴口罩，可保持社交距離或上體育課時才能拿下，入校前必須量測體溫，另在校園開放部分，各校維持原開放時段，民眾入校須遵守實名制及各項防疫原則。
新北市教育局指出，已要求各校開學前完成防疫物資整備、校園環境消毒、召集防疫小組會議，開學後持續落實三級防護及健康五原則。目前學校口罩儲備量110萬片、酒精近1萬公升、額耳溫槍約1萬500支，均已大於安全儲量，教育局也將於開學周至各校督導防疫作為。
教育局副局長劉明超表示，量體溫以「在家量、到校量、隨時量」為原則，進校門前要量一次，入班前及其餘時間不強制，交由各校自行決定，若學生有身體不適則要隨時量測；戴口罩部分，學生入校時，或於校內密閉空間、電梯、打菜、未達社交距離(室內1.5m、室外1m)，都務必配戴口罩。
劉明超補充，在教室上課因難以保持社交距離，都要戴口罩，體育課則因運動需要大量換氣，將要求學生保持社交距離後，不須戴口罩；另在上學人流管制部分，鼓勵學生自行到校，若家長要接送，只能到校門口，若有必要送到班級者，須量體溫、實名制登記，才可以進入，並全程戴口罩。
此外，校園將維持各校原本的開放時段，讓市民都可到校園運動，並採實名制入校，校內須遵守社交距離及戴口罩原則，室內場地使用完後須消毒環境。
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