開學備戰！ 北市撥430萬片口罩 因病缺席不影響全勤

新冠疫情反彈升溫，國內中小學下周一開學，中央配給地方防疫物資，台北市教育局配得430萬片口罩，236所公立學校中，平均每校可配得1萬8163片口罩，超過700人學校也備有紅外線熱像儀，物資已全數發下，由各校保管運用，若師生有呼吸道、腹瀉、失去嗅、味覺等症狀，應避免到校上課上班，將不列入出缺席紀錄，也不影響全勤，不列入操行成績。

教育局表示，北市共有282所公私立高級中等以下學校、39個實驗教育機構及團體、697家幼兒園及2542家補習班、139家課照中心、12所社區大學及58處樂齡學習基地，共計約50萬名師生。

教育局提醒，各校應於開學前做好防疫整備工作，包含定期召開防疫會議、定期盤點防疫物資儲備量及整備（至少2周1次），此外，北市公立學校共236校，教育局已配發每校平均整備酒精64公升、42支額（耳）溫槍、1萬8163片口罩，另有177校已完成設置紅外線熱像儀。

先前疫情嚴峻，北市校園不對外開放近3個月，國內大解封後才開放，體衛科長黃一正表示，國內疫情趨緩，開學後各大校園仍開放，民眾可在早上5點至7點、晚上5點半至9點半入校活動，若進入室內場館，則需實名制，但校園人力有限、戶外人潮流動大，室外無特別規定。

至於營養午餐，黃一正說，學生若有打飯菜動作就要戴上口罩，吃飯時也不得交談，有時學生會把便當交換吃，已提醒學校多留意。

黃一正也提到，只要室內通風良好，能保持適當社交距離就不需戴口罩，但若開冷氣就要戴；校外人士入校園一律都要戴，為確保緊急口罩充足、避免停課沒口罩戴，已也要求各校要預留師生比10分之一，並往後預留10天數量，目前市面上也還買得到口罩，應不必過度擔心。

此外，若師生有發燒、咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，或有腹瀉、失去嗅、味覺等相關症狀，應在家休息避免外出或立即就醫診治，避免到校上課上班，若因此缺席，黃一正指出，將不列入出缺席紀錄，也不影響全勤，不列入操行成績。