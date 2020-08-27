中信實中辦學有成 獲准開辦國中實驗教育 六年一貫打造全方位適性國際人才

打破傳統學習框架、培育學生全人發展的臺南市中信國際實驗教育機構(CTBC International Academy，CIA中信實中) 辦學有成，臺南市教育局已核准開辦國中階段實驗教育，未來將透過六年一貫的完整學習，以創新的教育理念，培育全方位國際人才。

中信實中以「一生一課表」，讓學生自訂學習計畫，圖為學生專注完成個人設計作品。 圖／中信國際實驗教育機構 提供

辦學有成的中信實中，有別於傳統的教育升學進路，鼓勵學生以「思考與自主能力養成」、「精進外語」、「多元才藝與技能」為核心進行全方位學習，聘請外籍教師教學，提供沉浸式英文環境，每位學生還可自行安排課表，多元選修跨域學習；學期成績以質性評述取代分數及排名，讓孩子在沒有升學壓力的環境下，獲得良好的適性發展。CIA中信實中鄭欽哲執行長表示，中信實中辦學目的就是要讓孩子能找到主動學習的熱情，在國際化的環境中學習，成為接軌國際的優秀人才。

在主動學習的校風氛圍下，中信實中學生暑期生活也很多元。有學生主動在校內自習區，專注完成自訂的學習目標，展現高度學習動機；有學生站上國際競技舞臺，參加中國信託女子公開賽，為未來職業之路厚植實力；預備申請國外大學的學生，則進行SAT(學術能力測驗)等國外入學能力測驗以及托福、雅思等英語能力鑑定輔導，打造專屬自己的升學之路。學生黃懌昀說，暑期跟著老師上下班時間來學校自修，自己在辦公室製作學習成果，有自主學習的成就感；還有學生每天通勤到校強化數學能力，或申請短期宿舍，精進參與編寫製作的雜誌；也有不少高三同學開始準備大學升學備審資料，在老師輔導自傳與讀書計畫下，為升學「超前佈署」。

CIA每位學生可自行安排課表、適性發展，許淮茜(前)和吳侑倪(後)今年就參加中國信託女子公開賽，展現青少年選手實力。 圖／中信國際實驗教育機構 提供

鄭欽哲執行長表示，中信實中今年已育成第一屆畢業生，想在國內升學的學生可透過特殊選才管道，就讀國立大學或進入中信金融管理學院；想赴國外留學的有人錄取加拿大UBC、比利時魯汶大學、荷蘭阿姆斯特丹大學及美國LSU全額獎學金等名校。鄭欽哲說，正因為不是每個孩子都以赴歐美升學為目標，中信國際實驗教育機構更能以不設限的教育方式，提供孩子未來更多元的選擇。