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三倍券捐贈不如預期 社團愁弱勢童助學金沒著落

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣世界展望會邀民眾加入「國內助學行動」，在新學期開始，陪伴經濟弱勢家庭孩子的拓寬學習視野、開創未來。圖/台灣世界展望會提供
台灣世界展望會邀民眾加入「國內助學行動」，在新學期開始，陪伴經濟弱勢家庭孩子的拓寬學習視野、開創未來。圖/台灣世界展望會提供

下周就是開學日，過往服務弱勢兒少的社福團體都會發放「助學金」，協助孩子們繳學費、添購文具用品等，但今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款比往年少3、4成，振興三倍券捐贈情形也不如預期。台灣世界展望會指出，至今仍有3500名弱勢學童的助學金沒著落；善牧基金會也說，捐款比去年少2成，但口罩、酒精等防疫物資等整體支出卻增1成，善牧兒少安置家園上百名孩子等生活及學習費用，幾乎入不敷出。

台灣世界展望會夥伴關係發展處處長劉瑾慧指出，受疫情影響，部分定期資助人暫停捐助，已讓募款來源出現缺口，振興三倍券雖已經上路，但捐贈給社團的情況不如預期，以展望會為例，目前實體券只收到18萬元的款項。

不只展望會，兒福聯盟至今也只收到約12萬數額的三倍券實體券，伊甸基金會僅10幾萬元，善牧基金會更只募得8萬元。

劉瑾慧說，每逢開學前夕，弱勢貧困家庭面臨繳不出學費、沒錢添購文具、制服等的難題，過去展望會透過發放助學金，國中以上每學期7500元、國小每學期6000元，讓弱勢兒少也能擁有足夠的教育學習資源，緩解貧困家庭的燃眉之急，但今年眼看開學在即，還有3500名的學童的助學金沒著落。

兒福聯盟的弱勢兒少脫困基金募集計畫，則每月提供1000元給弱勢兒少用於學費、課輔費、生活支出，另外的小舵手助學計畫，每學期補助約4000元，提供弱勢孩子學習才藝、開發潛能。

兒盟資源發展處副處長劉雅惠提及，兒盟年度預算在去年編列完成，因此今年仍按預定規劃提供服務，但受疫情衝擊，約5%的固定捐款人停捐，單次性捐款也不如過往，若疫情持續發展，兒盟明年恐將視狀況調整經費運用項目，不過，她強調，服務不會中斷。

善牧基金會也說，今年愛心捐款的金額平均較去年減少約2成，但防疫物資、人事成本增加，今年上半年整體支出較去年同期增加1成，但善牧兒少安置家園的上百位孩子，每天餐食、教育、心理輔導等費用不可能減少，讓基金會左支右絀。

疫情 捐款 兒福聯盟

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