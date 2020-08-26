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敬師金回來了！北市教師節改發600元禮券

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市教育局今舉行敬師月活動記者會暨優良教師頒獎典禮。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局今舉行敬師月活動記者會暨優良教師頒獎典禮。記者趙宥寧／攝影

教師節即將到來，北市往年都會發放敬師禮金，3年前因中央糾正無法源依據而取消，改編敬師活動費發給各校辦敬師活動，教師、家長會衝突卻時有所聞，北市今年訂出教師節敬師獎勵要點，發行敬師金於法有據，每位教職員將可獲得600元禮券

台北市共有2萬8000名教職員，早年教師節都會發放敬師禮金，金額為2000元，2015年行政院糾正各縣市，因教師節敬師金不屬於「軍公教人員法定給與以外其他給與項目法制化推動計畫」範圍，無發放依據，2016年北市年宣布停發，教師怨聲連連，隔年盤點整體預算額度，改編每位教師600元，共1680萬元的活動經費，由家長會負責辦理敬師活動，若家長會有困難，則採學校自辦。

最常見的敬師活動如聚餐、辦桌謝師恩，也有學校會包場請老師看電影，但也有家長會曾把經費挪去買學生禮物，送禮小氣也曾釀衝突，如果家長會不願處理，就會變成學校業務，就有老師認為，明明是自己的節日，卻還要自己辦活動、忙碌半天。

教育局中等教育科長諶亦聰表示，今年新訂「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，取消敬師活動經費，改編預算讓各校自行採購商品禮券，每位教師600元，開學後就能發給老師。

諶亦聰也提到，今年也和新光三越、微風集團、遠東百貨、101購物中心及誠品集團等五大百貨公司合作，以及北市美食、旅宿、居家生活、電影、美容美髮、精品珠寶及庇護工廠等共83個企業商家，推出教師節系列優惠，優惠時間自9月1日起至9月30日止，北市教師憑教師證即可享專屬優惠。

北市 教師節 禮券

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